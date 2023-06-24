Neredeyse hepimizin çocukluğunu, gençliğini süsleyen nadide oyunlardan bir tanesi olan Grand Theft Auto: Vice City, bundan tam 20 yıl önce piyasaya sürülmüştü. Oynayanların çok büyük bir çoğunluğunu çileden çıkartmayı başaran helikopter görevi ise hâlen dün gibi aklımızda. Peki bu görev neden bu kadar zordu?

Oyun dünyasının en popüler serilerinden bir tanesi olan Grand Theft Auto’nun Vice City oyunundaki meşhur helikopter görevi, birçok oyuncu tarafından gelmiş geçmiş en zor GTA görevi olarak kabul ediliyor.

Bizler de yıllar önce neredeyse hepimizi onca zahmete sokan bu görevin neden bu kadar zor olduğuna detaylı bir şekilde göz atmak istedik. O hâlde gelin, hep birlikte bakalım.

Her şeyden önce, hepimizin aklında helikopter görevi olarak kalan ‘’Demolition Man’’ görevini kısaca hatırlayalım.

Görev, Avery Carrington’ın bizden başlamış olan bir inşaatı yok etmemizi istemesiyle başlıyordu. Ana karakterimiz Tommy, inşaat alanından uzaklaşıyor ve uzaktan kumandalı küçük bir helikopteri kontrol etmek üzere minik bir minibüse biniyordu. Helikopterin kontrollerini elimize aldığımızda ise dört bombayı, verilen süre içerisinde inşaatın çeşitli yerlerine yerleştirmemiz istenmişti.

Aradan geçen onca yıldan bahsediyoruz, hâlen daha birçoğumuzun unutamadığı bu görev gerçekten çok mu zordu yoksa biz mi küçüktük?

Yıllar önce GTA: Vice City’yi oynarken, birçoğumuz küçüktük veya oyunlar konusunda tecrübesizdik. Bu etken de görevin zorluğunu pekiştiriyor olsa da helikopter görevinin kendi içerisinde de gerçekten zorlu bir görev olduğunu kolaylıkla kabul edebiliriz. Görevi zor kılan birçok sebep bulunsa da bu görevi en çok zorlaştıran unsur, bilgisayardan oynayan kullanıcıların klavye ile oynuyor olmasıydı.

Helikopterin oyun kollarındaki kontrolleri, klavyeye göre daha rahat sayılabilecek bir düzeydeydi. Klavye ile oynamaya çalışanlar ise oyun içerisinde ilk defa gördükleri yepyeni bir kontrol şeması ile karşılaştılar. Klavyenin ‘’Num’’ tuşlarını kullanarak kontrol etmeye çalıştığımız helikopter, zorlu kontrolleri ile ciddi bir alışma sürecine ihtiyaç duyuyordu.

Görevin tek zorluğu bu değildi, inşaat alanının belirlenen yerlerini bulmamız ve dört adet bombayı dikkatlice yerleştirmemiz gerekiyordu. Stresi, heyecanı ve zorluğu artıran bir diğer faktör ise ilk bombayı teslim alır almaz yedi dakikalık bir süre başlıyordu ve bu yedi dakika içerisinde görevi tamamlamamız gerekiyordu.

Minik helikopterimizi görünce peşimize takılan inşaat işçileri de bu görevin önemli bir parçasıydı. Ellerinde çekiç ile helikopterimizi kovalarlarken üst üste binen tüm bu etkenler, helikopter görevini zor bir hâle getirmişti. Tüm bunların üstesinden gelip, dört bombayı da yerleştirdiğimize ise binayı patlatıyor ve görevi başarıyla tamamlıyorduk.

Bazılarımız bu görevi onlarca defa denedi, bazılarımız ise kısa sürede tamamlayarak göreve zor diyenler ile dalga geçmeyi tercih etti.

Birçoğumuzun hâlen daha unutamadığı helikopter görevi, 20 yıl önce gerçekten zorlu bir görevdi. Özellikle de ilk defa karşılaşıyorken. Lakin günümüz şartlarında tekrardan bu tarz bir göreve denk gelseydik belki de rahatlıkla geçebilirdik. Çünkü oyunlar, çok daha yaygın ve ulaşılabilir bir hâle geldi. Hâl böyle olunca da hepimiz tecrübe kazandık ve daha zorlu görevler ile de birden fazla kez yüzleştik.

Tüm bunlara rağmen günümüzde piyasaya sürülen birçok oyunu düşündüğümüzde, eskiye göre çok daha basit bir yapıda olduklarını ve hedef kitlelerinin daha genel kesime yöneldiğini rahatlıkla görebiliriz. Büyük bir çoğunluğu, eskiden oynadığımız oyunlardaki mücadele ve zorluktan epey uzak, herkese hitap etmeye çalışan yapımlar hâline geldiler. Sektör büyüdükçe, böyle olması da kaçınılmazdı. Peki siz meşhur helikopter görevi ile ilgili nasıl bir anıya sahipsiniz? Yanıtlarınızı yorumlarda merakla bekliyoruz!

BONUS: Helikopter görevini tekte geçenler Karpov’u da tek denemede yenerlerdi diyebilir miyiz?