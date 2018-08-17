GTA Online'ın İşinizi Kolaylaştıracak, Pahalı Kamyonu

GTA Online After Hours'ın yeni güncellemesiyle birlikte yeni, işinizi kolaylaştıracak ve inanılmaz derecede pahalı araçları geldi. Özellikle oyunun tüm uğraştırıcı yükünü üzerinizden alacak kamyon için bir hayli yüksek bir ödeme yapmanız gerekecek.

GTA Online’ın son yayınladığı ücretsiz genişletilmiş versiyonu After Hours’ta öncelikli olarak yeni gece kulüpleri, içkiler ve müziklere odaklanılmıştı. Genişlemenin son güncellemesi ile GTA Online’a yeni ve tehlikeli oyuncaklar geldi. Güçlü bir küçük uçak, jet bisikleti Oppressor Mk. II’nin yanı sıra; yeni araçlardan en dikkat çekeni, zırhlı ve son derece gelişmiş bir kamyon oldu.

Terrorbyte adı verilen bu kamyon, GTA Online’ın güncellemesindeki en işe yarar ve önemli parça. Terrorbyte, daha önce eklenmiş olan Mobil Operation Center ile oldukça benzer. Terrorbyte’ı önemli kılan nokta ise bu kamyon olmadan GTA Online işletmeleri etrafta çok fazla sürüş ve kesinti yaşanması.

Terrorbyte sürekli gidip gelmeniz gereken görevleri ve zaman kaybını yok ederek tüm işletmelerinizi mobil bir konumda birleştirerek tüm ağır işleri kolaylaştırıyor. Kamyonun arkasındaki bir bilgisayara, CEO ve VIP’lerin harita üzerinde herhangi bir yerde iş operasyonlarına başlamalarına izin veriyor.

Tabii ki tüm işleri tek elden halletmenizi sağlayan, oyundaki zaman kaybını ortadan kaldıran bu kamyonun ucuz olması beklenemezdi. Bu noktada Terrorbyte’a sahip olmak istiyorsanız, 1.3 milyon dolara ödemeniz gerekiyor. Oyunda daha çabuk ilerlemek isteyen oyuncular için bu Terrorbyte'a kesinlikle verilecek paraya değer.

Eğer Terrorbyte’a sahip olursanız, GTA ek olarak size bir de drone sunuyor. Yeni drone iki temel yetenekle birlikte geliyor. Diğer oyuncuları ve NPC'leri şok edebilir ve onlara düşmelerine veya hasar almalarını sağlayabilir; havaya uçurabilir ve yakındaki herkesi öldürebilir. Parçalandığında 59 saniye sonra geri dönen drone’un fiyatı ise 815 bin dolar.