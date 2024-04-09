Geçtiğimiz gün gerçekleşen güneş tutulmasını fırsat bilen dolandırıcılar, Elon Musk'ın adını kullandılar. YouTube gibi platformlarda açılan sahte canlı yayınlarla insanlardan para toplamaya çalıştılar.

Geçtiğimiz gece yaşanan güneş tutulması olayı, dünya genelinde büyük ilgi gördü. ABD ve Kanada gibi ülkelerdeki insanlar, bu doğa olayına bizzat şahitlik ettiler. Diğer yerlerdeki insanlar ise yılın ilk tam güneş tutulmasını internet üzerinden takip ettiler.

Tabii bu durum, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdü. Özellikle de YouTube'da sahte canlı yayınlar başlatan dolandırıcılar, kripto paralar üzerinden vurgun yapmaya çalıştılar. Artık yapay zekâdan güç alan dolandırıcılar, geçmişteki gibi yine Elon Musk'ı kullandılar.

Sahte bir yayın, yaklaşık 100 bin kişi tarafından izlendi

Yukarıda, SpaceX'in resmî YouTube kanalını taklit eden, sahte bir kanalın canlı yayını görüyorsunuz. Söz konusu canlı yayın, neredeyse 100 bin kişi tarafından takip edildi. Canlı yayına eklenen bir QR kod ile de insanları dolandırmaya çalıştılar. QR koda ulaşan kullanıcılar Elon Musk ile SpaceX'in isimlerinin kullanıldığı bir sayfa ile karşılaştılar. Burada, tüketicilerden kripto para talep edildi. İnsanlara, paralarının ikiye katlanacağı vadediliyordu.

Elon Musk, kripto para camiasının yakından tanıdığı bir isim ve kripto para dolandırıcılıklarında sık sık tercih ediliyor. Hatta daha önce de sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, benzer olaylar yaşandığından bahsetmiştik. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki Elon Musk veya SpaceX, size 2 kat kazanç elde etme vaadinde bulunmaz.

Güneş tutulmasından en iyi fotoğraflar için: