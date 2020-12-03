Güney Afrika’da Loto Sonuçları Tartışma Yarattı

Güney Afrika'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir PowerBall çekilişinde ortaya çıkan numaralar tartışma yarattı. Zira çekilen numaralar sırasıyla 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'du

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen bir loto, güçlü bir hile tartışmasını beraberinde getirdi. 5 şanslı top ve bir “PowerBall”un çekildiği çekilişte şanslı numaralar sırasıyla 5, 6, 7, 8 ve 9 olurken; PowerBall da 10 oldu. İşin ilginci, bu tuhaf sıralamayı 20 kişi bilmeyi başardı.

Tahmin edebileceğiniz üzere söz konusu tuhaf loto sonuçlarının ardından Güney Afrika piyango idaresi yolsuzlukla suçlanmaya başladı. Büyük ikramiyeyi kazanan 20 “şanslı” kişi, 277’şer bin euro (2 milyon 624 bin 534 TL) ödülün sahibi olurken; PowerBall'u kaçıran 79 kişi de 335’er euro (3 bin 173 TL) teselli ikramiyesinin sahibi oldu.

"Numaralar beklenmedik olabilir ancak..."

Konuyla ilgili olarak piyango idaresi Phanda Pusha Play’den yapılan açıklamada, “20 Yeni Multi Milyoner! Bu geceki PowerBall çekişini kazanan 20 kişiyi tebrik ediyoruz. Numaralar beklenmedik olabilir ancak birçok oyuncunun bu diziyi oynamayı tercih ettiğini görüyoruz. Kazananlardan biri olabilir misiniz? Biletlerinizi kontrol edin.” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu çekişin ardından bazı loto oyuncuları sonuçlarla ilgili olarak bir yolsuzluk soruşturması yapılması konusunda taleplerini beyan ederken; Güney Afrika milli piyango sözcüsü Ndivhuho Mafela, komisyonun bir inceleme yapacağını söyledi ve "Yanlış giden bir şey olursa bunu ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.