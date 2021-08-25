Güney Koreli yetkililer, üçüncü parti ödeme sistemlerinin uygulamalara eklenebilmesi ve bu sayede komisyonların ortadan kalkması için yeni bir yasa hazırlıyor. ABD’li yetkililer ise bu durumun ayrımcılık olduğunu açıkladı.

İki büyük teknoloji devi olan Google ve Apple’ın uygulama geliştiricilerinden belli bir oranda komisyon alması, bir süredir ülkelerin gündemlerinde. Daha önce pek çok kez dava edilen ve yaptırımlarla tehdit edilen şirketlere bir darbe de Güney Kore’den geldi.

Güney Koreli yetkililer “Anti-Google” yasası olarak da bilinen Telekomünikasyon Ticaret Yasası’nda yapılacak bir değişiklik ile Google ve Apple’ın komisyon oranlarını sınırlandırmayı hedefliyor.

Google ve Apple’ın komisyon oranları değişebilir:

Son dönemde pek çok ülkenin bu duruma tepki göstermesiyle hem kullanıcıların hem de uygulama geliştiricilerin isyanları ile başa çıkmaya çalışan şirketler, Güney Kore’nin hazırladığı kanun değişikliği hakkında da açıklamalarda bulundu. Apple “Kullanıcılarımız üçüncü parti kaynaklardan yapacakları dijital ürün satın alımlarında güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabilir ve gizliliklerini korumaları zorlaşabilir” dedi. Şirket ayrıca bu düzenlemenin, bugüne kadar 8,55 trilyon KRW (39.940.365.370,95 TL) kazanan 482 binden fazla kayıtlı geliştirici için işleri zorlaştıracağını söyledi.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi sözcüsü Adam Hodge ise, ABD’li yetkililerin hâlâ sektördeki rekabeti dengelemeye çalıştıklarını söyledi. Hodge ayrıca, “Kore’de yasalar dikkate alındığından, Amerikan şirketlerine karşı ayrımcılık yaptıklarını ve rekabeti engellediklerini düşünüyoruz. Gerçekleri toplamak için bazı şirketlerle çalışıyoruz” dedi ve olayın takipçisi olduklarını vurguladı.

Google ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Koreli yetkililer geliştiricileri düşünüyor:

Korea Internet Corporations Genel Müdürü Kwon Se-hwa, “Google ve Apple, oyunlarda ve uygulamalarda geliştiricilerin kendi ödeme sistemini kullanmaya zorluyor. Şirketler, bu politikalarını müzik ve diğer içeriklere de entegre etmek istiyor. Yeni tasarı yasalaşırsa, geliştiriciler bağımsız ödeme sistemlerini kullanabilecek ve komisyonlara bağlı kalmayacak” diyerek yasa tasarısının geliştiriciler için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Bu yılın başında Google ve Apple, uygulama mağazalarında geliştiricilerden aldıkları komisyonları, ilk 1 milyon dolarlık gelire kadar %15’e düşüreceğini açıklamıştı. Ancak görünen o ki Güney Koreli yetkililer bu komisyon miktarlarını hâlâ çok fazla buluyor.

Güney Koreli yetkililer, hazırlanan yasa tasarısını yakında meclisten geçirmeyi ve iki dev firmaya baskı yapmayı planlıyor.