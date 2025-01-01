Kuzey kutup yıldızı, tarih boyunca yön bulma ve seyir amacıyla kullanılmasıyla, adı üstünde daima kuzeyi göstermesiyle ve gün boyu yer değiştirmemesiyle tanınır. Peki kuzey kutup yıldızı var da neden güney kutup yıldızı yok?

Güney kutup yıldızı diye bir yıldız gerçekten yok mu? Yoksa var fakat biz mi varlığından haberdar değiliz?

Gelin, açıklayalım.

Rastgele bir gece gökyüzüne baktığınızda eğer kuzey yarım küredeyseniz bir tanesi hariç tüm yıldızların hareket ettiğini fark edersiniz.

Ancak güney yarım küredeyseniz, gökyüzündeki tüm yıldızların hareket ettiğini görebilirsiniz. Aslında görünenin aksine yıldızlar hareket etmez. Yalnızca Dünya dönmüştür yani yıldızların konumları değişmiştir.

Bu sebeple yıldızlar, size hareket ediyor gibi görünür. Ancak kuzey kutup yıldızı hariç. Bunun sebebi ise Dünya’nın tam kuzey ve güneyi gösteren bir eksen üzerinde, kuzey ve güney göksel kutuplar dediğimiz noktalara doğru dönmesidir.

Yani Dünya’nın dönüşü, kuzey kutup yıldızının kuzey göksel kutbu etrafında dönüyormuş gibi görünmesine sebep olur fakat hareketini algılamak mümkün değildir.

Fakat bu tamamen tesadüftür.

Kutup yıldızının, kuzey kutbuna yakınlığı bilim insanlarına göre yalnızca bir tesadüftür. Güney kuzey kutbunda ise böyle bir şans yoktur. Öte yandan nasıl ki kuzey kutbundaki yıldızları çıplak gözle detaylı incelemek mümkün değilse, güney kutbundaki yıldızlar için de aynı şey geçerlidir.

Örneğin güney gök kutbunda kutup yıldızını oluşturan ve Octans takımyıldızındaki bir yıldız olan Sigma Octantis, yalnızca bir teleskop ile görülebilir. Hatta teleskopla bile onu diğer sönük yıldızlardan ayırmak neredeyse imkânsızdır.

Özetle aslında güney kutbunda da kuzey kutup yıldızının özellikleri ve parlaklığı ile aşık atabilecek yıldızlar vardır ancak hem onları tespit ederek gözlemlemek çok daha zordur hem de tam olarak kuzey kutup yıldızıyla denk bir yıldız yoktur.

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