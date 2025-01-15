Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 15.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Akıllı Gürültü Engelleme özelliğine sahip P40i, 60 saate kadar çalma süresiyle her an yanınızda. Kulaklık 2.478,67 TL fiyatı ile listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

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Zamanlayıcılı ve Uzaktan Kumandalı Astronot Yıldızlı Gökyüzü Projektörü, günün fırsatları arasında 630 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

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27 inç ekran boyutu, 1 ms tepki süresi, 165 hz yenileme hızı ve AMD FreeSync özellikleri ile ön plana çıkan Samsung Odyssey G3, %5 Prime fırsatı ile 5.366,78 TL’ye düşmüş durumda.

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Çok satanlarda ilk sıralarda yer alan KOBB Analog Göstergeli Hava Pompası, güçlü 100 PSI / 7 Bar şişirme gücü ile otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, top, lastik bot, yatak vb. malzemeleri şişirmek için tercih edebilirsiniz. Ürün Prime fırsatı ile 382,50 TL’ye satışta.

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Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren ThermoPro’yu istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün Amazon’da 269,10 TL’ye düşmüş durumda.

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Kaydırmaz, silinebilir mikrofiber yüzeyi sayesinde oyunseverlerin tercihi olan mousepad, RGB ışıklarla çevrelenmiş. Mousepad, Hepsiburada’da 349,00 TL.

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Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 0.47 Litre kapasiteye sahip. Ürün, sepete özel indirim fırsatıyla 1.480,50 TL’ye düştü.

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Zaman ayarlı çalıştırma, hızlı demleme, aroma karıştırıcı ve sessiz çalışma özellikleri ile Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi, avantajlı fiyatıyla günün fırsatları arasında yer alıyor.

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