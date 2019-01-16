Fortnite, sitesindeki bir güvenlik açığını iki ayın ardından nihayet çözdü.

Check Point’teki güvenlik araştırmacıları, Epic Games’in internet sitesinde şifre gerektirmeden hesaplara giriş yapılabilecek bir yöntem keşfetti. Hackerlar bir kere hesaplara erişim sağladıklarında kredi kartı bilgileri gibi önemli verilere sahip olabiliyorlardı. Bunun sonucunda da hesabına izinsiz girilmiş oyuncuların kartları, onların haberi olmadan kullanılabiliyordu.

Araştırmacılar bu açığı kasım ayında buldular ancak hata aradan geçen iki aydan sonra ocak ayında düzeltilebildi.

Epic Games’in sözcüsü “Hatayla ilgili haber bize geldiği an konuyla ilgilendik. Check Point’e bu sorunu bildirdiği için teşekkürü bir borç biliriz. Her zaman olduğu gibi oyuncuları, güçlü şifreler seçerek ya da hesap bilgilerini paylaşmayarak hesaplarını korumaya davet ediyoruz” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Fortnite, son zamanlarda genç hackerların hesap çalması sorunuyla başa çıkmaya çalışmıştı. Çalınan hesapları satarak para kazanan gençler, 20.000 dolar gibi bir kazanç sağladı ve hesapları çalınan kullanıcılar ise satın aldıkları V-buckları ve eşyaları kaybettikleri için mağdur oldu.

Fortnite, hesabını korumaya almak isteyenler için iki faktörlü kimlik doğrulaması özelliğini etkinleştirmelerini önerdi. Siz de hesabınızı güvence altına almak için iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmeyi unutmayın.