Half-Life'ın ikonik karakteri G-Man'e hayat veren Mike Shapiro'dan Half-Life 3 ile ilgili olabilecek bir paylaşım geldi. Geçmişte yaşananlar, oyunun bu kez gerçekten duyurulabileceğini düşündürüyor.

Yıllardır beklediğimiz oyunlardan biri olan Half-Life 3 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Half-Life'ın ikonik karakteri G-Man'e hayat veren Mike Shapiro, 2025'in ilk gününde içimizdeki umutları yeşerten gizemli bir paylaşım yaptı.

Mike Shapiro, dünyanın en popüler mikroblog platformu X'i aktif olarak kullanan bir isim değil. Ancak Shapiro, 2020 yılında yine bugünkine benzer bir paylaşım yapmış ve bu paylaşımdan bir süre sonra da Half-Life: Alyx ile tanışma imkânı yakalamıştık. Hâl böyle olunca ünlü oyuncunun yeni paylaşımı, ister istemez Half-Life 3'ün 2025 yılında duyurulabileceğini düşünmemizi sağladı.

İşte o gizemli paylaşım:

Söz konusu paylaşımı daha da gizemli hâle getiren şey, Mike Shapiro'nun bu paylaşımda kurduğu cümleler. Videoda, tam olarak şu ifadelere yer veriliyor:

Bir yıl daha geçti. Sizlerden haber almak ve sizleri görmek güzel. Önümüzdeki çeyrek yüzyıl, tıpkı Milenyumun ilk çeyreği gibi, aynı derecede beklenmedik sürprizler getirsin, değil mi? Öte yandan, zaman müzik gibi akışkan. Yeni yılda görüşmek üzere.

Daha birkaç gün önce de dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti:

Burada çok dikkat çekici bir detay daha var. O da "milenyumun ilk çeyreği" vurgusu. Bilen okurlarımız vardır; Half-Life 1 1998 yılında, Half-Life 2 ise 2004 yılında piyasaya sürülmüştü...

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Mike Shapiro, Half-Life: Alyx'te olduğu gibi şimdi de Half-Life 3'ü müjelemiş olabilir mi?