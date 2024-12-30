Yeni bir iddiaya göre Valve, Half-Life 3'ün oyun testlerinde bir sonraki aşamaya geçti. Eğer iddia doğruysa ve testler başarılı geçerse yakında resmî duyurunun geldiğini görebiliriz.

Tarihin en çok sevilen oyunlardan biri olarak nitelendirebileceğimiz FPS efsanesi Half-Life 2’nin üzerinden 20 yıldan fazla bir süre geçmişti. Hâliyle de oyunseverler, çok uzun bir süredir Half-Life 3’ün gelmesini bekliyordu. Maalesef bazı iddialar dışında şimdiye kadar oyun hakkında resmî bir gelişme göremedik.

Şimdi ise yine umudumuzu yeşertecek bir iddia daha ortaya atıldı. Daha önce yaptığı Valve sızıntılarıyla bildiğimiz Gabe Follower isimli YouTuber, oyunun bir sonraki aşamaya geçtiğini öne sürdü.

Valve geliştiricileri, oyunu başkalarıyla test etmeye başladı

İddiaya göre Valve, geçtiğimiz aylarda Half-Life 3’ün bir sonraki test aşamasına geçti. Geliştiricilerin aile ve arkadaşları arasında oyun testlerine başladığını da ekledi. YouTuber, bu bilgileri kendi kaynaklarından aldığını aktardı.

Tamamen bir iddia olduğunun tekrar altını çizelim. Doğru demek doğru olmaz. Ancak Gabe Follower’ın daha önce Deadlock gibi Valve oyunlarından gerçek çıkan sızıntılar yaptığını görmüştük. Bu da birazcık da olsa güvenimizi artırıyor.

Bu söylenti, oyun hakkında bize pek bilgi vermese de gerçekten de temel geliştirilme seviyelerine ulaştığının bir göstergesi olabilir. Tabii gerçekse bu testlerden olumlu dönütler alınması lazım. Eğer alamazlarsa daha da gecikme ihtimali var. Tahminler, oyunun 2025 içinde bir duyurunun gelebileceği yönünde. Neler olacağını zaman gösterecek.