Oyun oynayarak para kazandıran birçok Telegram botunun öncülerinden Hamster Kombat son günlerde tepkilerin ana odağı konumunda.

Telegram botları son aylarda giderek popülerleşti ve birçoğu belli başlı bir süre boyunca bu botların sağladığı oyunları oynadığınız takdirde listelenen kripto token'lerinden belli bir miktar dağıtım yapıyor. Bunlar arasında öncülerden biri olan ve geçtiğimiz günlerde ilk sezonun dağıtım miktarlarını açıklayan Hamster Kombat büyük tepkiyle karşılaşmış durumda. Tepkilerin odağında ise kullanıcıların beklentisinin altında dağıtım yapılan token miktarı var.

26 Eylül’de başlayacak olan airdrop, tarihteki en büyük token dağıtımlarından biri olarak kabul ediliyor ve Hamster Kombat ekibi, gerçekleşecek airdrop'un 131 milyon kullanıcıya ulaşacağını duyurdu. Buradaki asıl problem ise kullanıcılara göre bu dağıtımın adil olmadığı yönündeki iddialar.

Tokenler kademeli olarak dağıtılacak

İlk olarak Mart ayında açılan Hamster Kombat o günden bu yana 300 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Şirket, yapılacak token dağıtımının oyun topluluğuna büyük bir fayda sağlayacağını ifade ederken, dağıtımın ardından toplamda 60 milyar HMSTR tokeninin, yani piyasa değerinin %60’ının oyunculara verileceği belirtilmişti ancak bu dağıtımın tamamı tek seferde gerçekleşmeyecek. Airdrop’un ilk aşamasında, 1. sezon ödüllerinin yalnızca %11.25’i dağıtılacak ve bu tokenlerin hakedişi tam 10 ay sürecek.

Dağıtımın bu kadar uzun sürecek olması, kullanıcı başına düşen dağıtım miktarı da göz önünde bulundurulduğunda büyük tepki çekiyor. 2. sezon ile birlikte, toplam arzın %75’ine ulaşılacak şekilde tokenlerin daha geniş bir kesime ulaşması hedefleniyor ancak bu noktada da tokenin geleceğinin ne durumda olacağı önem taşıyor.

Sosyal medyadaki tepkiler neler?

Sosyal medyada oyunun anti-hile stratejileri kapsamında ödüllerini alamayan %2'lik kesim (yaklaşık 2.3 milyon kullanıcı) tepki gösterdi. Ayrıca birçok kullanıcı dağıtımda referans sisteminin diğer görevlerden daha fazla önem taşıdığına dikkat çekerek, bu durumu haksız buldu. Bir kullanıcı bu durumu, "kripto tarihinin en kötü airdrop’u" olarak nitelendirdi. Diğerleri ise projeyi, uzun süreli katılımlarına karşılık çok düşük ödüller verdiği için eleştirdi.

Hamster Kombat’ın daha önce 10 milyar olan HMSTR token arzını 100 milyara çıkaracağını açıklaması da toplulukta token değerinin düşeceği yönünde endişelere neden oldu. Şimdilik ara sezonun devam ettiği Hamster Kombat'ta birçok oyuncu yeni sezonda oyunu oynamaya devam etmeyeceğini belirtiyor.

Peki siz daha önce Hamster Kombat oynadınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.