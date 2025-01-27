Kan grubunuzun karakterinizi etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü?

Japon Psikolog Takeji Furukawa, “Mizaç ve Kan Grupları Üzerine Bir Çalışma” isimli makalesinde bir grup denek üzerinde yaptığı anketle onların kişilik özelliklerini değerlendirmelerini istedi ve ilginç şekilde katılımcıların verdikleri yanıtların kan gruplarıyla örtüştüğünü fark etti.

Her kan grubu için farklı kişilik özellikleri ortaya çıksa da bu yazımızın konusu hangi kan gruba sahip insanların daha nevrotik olduğu üzerine.

Bir kan grubu diğerlerinden ayrılıyor.

Bazı kan grupları belirli sağlık durumlarına veya endişelere karşı daha dirençli ancak bir kan grubu var ki o, diğerlerinden bu konuda ayrılıyor.

B kan grubuna sahip bireyler, yoğun baskı altında kaldıklarında öfke ve tahammülsüzlük gibi duygusal tepkiler geliştiriyor. Özellikle rekabetçi ortamlarda bu tepkiler daha da yoğunlaşıyor ve kişilerarası ilişkilerde zorluklara yola açıyor.

Duygusal dalgalanmalar ortaya çıkıyor.

B kan grubuna sahip kişiler çevresel değişimlere hızlı tepki verme eğiliminde olduğundan duygusal dalgalanmalar yaşayabiliyorlar. Ayrıca stres faktörlerine karşı diğer kan gruplarına kıyasla daha hassaslar ve bu hassasiyet duygusal tepkileri etkiliyor.

İyi yanları yok mu, tabii ki var?

Çalışmada kan gruplarının tüm özellikleri ele alındı. Buna göre B kan grubuna sahip kişilerin nevrotik özelliklerinin yanı sıra başka bulguları da ortaya çıktı.

Bu kan grubuna sahip kişiler daha iyimser, açık sözlü, sosyal, kaygısız, neşeli, hızlı ve dikkatli. Bunun yanı sıra B kan grupları daha içe dönük.

Elbette iyisiyle kötüsüyle tüm bu kişilik özellikleri genel eğilimleri yansıtıyor ve her bireyin deneyimi farklı olabiliyor. Ayrıca özelliklerin cinsiyete göre değişme olasılığı da var.

Ancak yine de kan grubumuzun kişiliğimiz üzerindeki olası etkilerini bilerek kendimizi ve başkalarını daha iyi anlayabiliriz. Bir daha öfkelendiğinizde suçu atabileceğiniz detay daha ortaya çıktı : )

B kan grubuna sahip olanları yorumlara bekliyoruz.

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