Havacılık konusunda ne kadar bilgili olduğunu merak edenlere bir test hazırladık. Kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı merakla bekliyoruz!

Açıkçası bu soruların tamamını doğru bilmek neredeyse imkânsız, tabii bir pilot değilsen. Bu yüzden asıl amaç, eğlenirken öğrenmek.

Ayrıca sorulardan birçoğuna daha önce içeriklerimizde değinmiştik. Bu sayede ne kadar sıkı bir Webtekno takipçisi olduğunu da görebilirsin. Hazırsan başlayalım!

1. Uçaklar neden genellikle beyaz renge boyanır?

A) Beyaz rengin daha estetik görünmesi

B) Beyaz rengin güneş ışığını yansıtması ve soğutma sağlaması

C) Beyaz boyanın daha ucuz olması

D) Beyaz rengin gece görüşünde avantaj sağlaması

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2. Uçaklardaki tüm kayıtları tutan, kazalar için çok önemli olan "Black Box" (Kara Kutu) aslında hangi renktir?

A) Siyah

B) Sarı

C) Turuncu

D) Mavi

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3. Uçaklarda oksijen maskeleri düştüğünde ne kadar süreyle oksijen sağlar?

A) 1-5 dakika

B) 5-8 dakika

C) 12-15 dakika

D) 15-20 dakika

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4. Uçaklardaki bazı pencerelerin üstündeki minik üçgen sembolü ne anlama geliyor?

A) Acil çıkış kapısı olduğu

B) En güvenli yer olduğu

C) Uçuş görevlilerinin yeri olduğu

D) Kanatların en iyi göründüğü pencere olduğu

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5. Pilotlar neden uçuş sırasında yiyeceklerini değiştirir?

A) Yemek zevklerini çeşitlendirmek için

B) Her iki pilotun da aynı yemekten kaynaklanabilecek olası bir gıda zehirlenmesinden etkilenmemesi için

C) Uçuş süresince daha fazla enerji sağlamak için

D) Birbirlerinin yemeklerini kontrol edebilmek için

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6. Hangi uçak türü, ses hızını aşar ve "süpersonik" olarak bilinir?

A) Boeing 747

B) Concorde

C) Airbus A380

D) Lockheed C-130

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7. Bir uçak türbülansa girdiğinde en güvenli yer neresidir?

A) Uçağın ön tarafı

B) Uçağın arka tarafı

C) Uçağın orta kısmı

D) Kanat üstü koltuklar

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8. Ticari uçaklar genellikle kaç metre yükseklikte seyahat eder?

A) 10.000 metre

B) 5.000 metre

C) 30.000 metre

D) 50.000 metre

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9. Hostesler ellerini neden arkada tutar?

A) Sayım yaptıkları için

B) Bir havacılık kuralı olduğu için

C) Nizami bir görüntü sergilemek için

D) Selamlama şekli olduğu için

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Kaçta kaç yaptınız? Yorumlara yazın!

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