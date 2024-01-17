Türk Silahlı Kuvvetlerinin araştırma-geliştirme kuruluşlarından olan HAVELSAN, son dönemin popüler teknolojilerinden olan üretken yapay zekâ alanına MAIN GPT ile girdi.

OpenAI'ın ChatGPT'yi kitlelere açmasıyla birlikte popülerliği büyük bir hızla artan üretken yapay zekâ alanına şimdi de HAVELSAN girdi. TSK'nın yazılım ihtiyaçlarını karşılamasıyla bilinen HAVELSAN, kendi yapay zekâ aracı olan MAIN GPT'yi tanıttı. MAIN GPT'ye erişim için tarih de verildi.

MAIN GPT'ye erişim 1 Şubat'ta açılacak

HAVELSAN CEO'su Mehmet Akif Nacar, MAIN GPT ile ilgili olarak “Doğal Dil İşleme yöntemleri kullanarak öğrendiği bilgilerden ve geniş ölçekli verilerden yararlanıp yeni içerikler oluşturabilen ilk Türkçe Üretken Yapay Zekâ ürünümüz MAIN ülkemize hayırlı olsun.” açıklamasında bulunmuştu.

Peki ismi neden MAIN?

Üretken yapay zekâların hepsi aynı kategoride değildir, bazıları yalnızca tek bir şeyi yaparken bazıları da çoklu alanlarda üretim yapabilirler. MAIN de aslında Multifunctional Artificial Intelligence Network (Çok Fonksiyonlu Yapay Zekâ Ağı) ifadesinin kısaltması olarak karşımıza çıkıyor.

MAIN GPT özellikleri

MAIN GPT hakkında elimizde çok fazla bilgi bulunmuyor ancak paylaşılan görsellere ve bilgilere göre MAIN GPT, ilk sürümünde şu anda kullanılan diğer GPT modellerinde de yer alan tüm temel özelliklere sahip. Şu anda yalnızca metin tabanlı olarak kullanılabilen GPT, sorulara yazılı olarak yanıt verebiliyor, yanıtını değiştirebiliyor ve farklı sohbetleri de ayrı ayrı arşivleyebiliyor. İleride MAIN GPT, sesli olarak veya görsellerle de kullanılabilecek.

Konuyla ilgili olarak HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün Mühendisi Osman Kavaf, "Verilmiş içeriği ve metni saniyeler içerisinde özetleyebilen bir sistemi bulunmakta. Açık kaynaklı verilerden bilgi alıp getirebiliyor. Üçüncü olarak kod yazma özelliğine sahip. Parametreleri ayarlayarak ya da komutlarınızla üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu temel fonksiyonlar çeşitlendirilebilir." açıklamasını yaptı.

MAIN GPT ilk olarak kamu ve askeriye için kullanılacak.