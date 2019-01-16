Hayalet Avcıları Serisinin Yeni Filmi 2020'de Geliyor

2016 yılında bir 'reboot' proje olarak karşımıza çıkan Hayalet Avcıları, seriye 1984'teki orijinal filmden devam edecek.

80 ve 90 neslinin, özellikle ikonik giriş müziğiyle efsanesi olan Hayalet Avcıları, 2016'da vizyona giren filmiyle büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Gişede umduğu başarıya ulaşmış olsa da hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden oldukça felaket notlar alan yapım, pek de iz bırakamamıştı.

Filmin üzerinden geçen 3 yılın ardından bu sabah güzel haberler geldi. Buna göre serinin 2016'daki filmini pas geçecek olan Hayalet Avcıları, ilk iki filmin konu aldığı olayların devamını işleyecek. Orijinal filmlerin yönetmeni olan Ivan Reitman'ın oğlu Jason Reitman, yeni filmin başındaki isim olacak. Jason, filmin hem yazarlığını hem de yönetmenliğini yapacak.

İşte Rietman'ın filmle ilgili açıklamaları:

"Henüz 6 yaşındayken Hayalet Avcıları setini ziyaret ettiğimde, filmin hayranları için bir gün benim de bir Hayalet Avcıları filmi çekeceğim günü hayal etmiştim. Bu bir reboot değil, orijinal proje için bir devam filmi olacak."

Sony Pictures tarafından, film için 2020 yılının yaz ayları öngörülüyor. 2016 yılında vizyona giren filmde rol alan Kate McKinnon, Leslie Jones, Kristen Wiig ve Melissa McCarthy gibi isimlerin hiçbiri yeni filmde rol almayacaklar.