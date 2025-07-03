PlayStation ve PC'de çıktığından bu yana büyük keyifle oynanan Helldivers 2, yakında Xbox konsollarına da geliyor.

Sony'nin ilk piyasaya sürüldüğü günden bu yana yüz binlerce oyuncuya ev sahipliği yapan oyunu Helldivers 2, sonunda sadece PlayStation'a özel olma dönemini kapatıyor. Yakında Xbox oyuncuları da bu aksiyona katılabilecek.

Duyuruya göre Helldivers 2, Xbox Series S/X için 26 Ağustos tarihinde piyasaya sürülecek. Aynı ayın 12'sinde de Hellblade 2, PlayStation 5'e gelecek. Yani iki taraf arasındaki exclusive (özel oyun) duvarı yıkılmaya devam ediyor gibi görünüyor.

Helldivers 2, 26 Ağustos'ta Xbox'a geliyor

Oyunun Xbox sürümünde özel bir içerik yer almayacak ama şimdiden ön sipariş verirseniz, oyunun standart versiyonuna ek olarak bazı bonuslar kazanabileceksiniz.

Ayrıca oyunun Xbox’a portunu daha önce Spider-Man ve Ghost of Tsushima gibi oyunları PC’ye getiren Nixxes stüdyosu gerçekleştiriyor. Oyuncular PC tarafında Nixxes'in portlarını oldukça beğenmişti, bu sebeple Xbox tarafında da iyi performans beklemek mümkün.

Helldivers 2 Xbox fiyatı

Helldivers 2'nin Xbox fiyatı standart sürüm için 1.749 TL, Super Citizen sürümü için ise 2.579 TL olarak belirlenmiş durumda. Super Citizen sürümünün içeriği, diğer platformdaki içeriklerle aynı olacak.