1817 beygir güç. 6 ileri vites. Manuel kontrol. Mekanik kontrol edilen otomobilleri sevenlerin hayal ettiği her şey Hennessey Venom F5-M'de toplandı.

Hennessey, dünyanın üretime girmiş en güçlü manuel vitesli otomobilini sergilemeye başladı. Firmanın altı ileri vitesli Venom F5-M modeli, rekortmen kardeşinin yanına başka bir rekortmen olarak geldi. Venom F5 Roadster de daha önce hiper otomobil yol rekorunu kırmıştı.

Öte yandan Venom F5-M'in gücü, Koenigsegg CC850 gibi simülasyon sonucuna da dayanmıyor. Hennessey ve CIMA iş birliği ile üretilen araç, Venom F5'in karbon fiber monokokundan başlayarak titizlikle yürütülen bir sürecin ardından ortaya çıktı.

Sadece 12 adet üretilecek

Hennessey, bu seride sadece 30 adet araç üretme kararı almıştı. Bu 30 otomobilin 12'sinin Venom F5-M olmasına karar verildiği belirtilirken, aracın fiyatı da 2 milyon 650 bin dolar olarak açıklandı. Bu ücrete eklenecek özellikler de dâhil değil.

Öte yandan 2,65 milyon dolarınız varsa bile bu aracı alma şansınız şu an için yok zira Hennessey, 12 aracı da satmış durumda. 6 ileri vitesli, 6.6 litrelik ikiz turbolu V8 motora sahip olan aracın motoru 1817 beygir güç ve 1617Nm çekiş üreten araçlar çoktan hız tutkunu zenginler için ayrılmış durumda. Hennessey aracın 0'dan 100'e hızlanma süresini ve sahip olduğu en yüksek hızı ise henüz açıklamadı.

Bu otomobil hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce rekoru yakın zamanda kırılabilir mi?