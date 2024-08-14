Naran, 1048 beygir güç üreten bir motora sahip, 2,2 milyon dolarlık yeni hiper otomobilini tanıttı.

2020 yılında hiper otomobil pazarına giriş yapan Naran, bir süredir kapalı kapılar arkasında geliştirdiği "hiper coupe" otomobilini geçtiğimiz haziran ayında duyurmuştu. O açıklamada, firmanın kurucusu olan Ameerh Naran ile tasarımcı Jowyn Wong'un bu araç üzerinde birlikte çalıştığı ifade edilmişti.

Araç hakkındaki bütün detayları bilmiyor olsak da oldukça görkemli olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca aracın motorunun 1048 beygir güç ürettiği de açıklandı. Havalandırmalı kaput, sportif yan paneller, havalı arka kanat ve hibrit karbon tekerleklere sahip olan araç karbon seramik fren sistemine de sahip.

Fiyatı dudak uçuklatıyor

Naran henüz aracın içine ait görseller paylaşmadı ancak CNC ile kesilmiş alüminyum kaplamalar ve premium deriler aracın içinde karşımıza çıkacaktır. Firmanın açıklamalarına göre bu iç kaplamalar oldukça özelleştirilebilir olacak. Naran'dan gelen açıklamalarda iç kaplamalar için mermerden altına pek çok farklı materyal kullanılabilecek.

Aracın kaputunun altında bulunan 5 litrelik V8 motor 1048 beygir güç ve 1035Nm tork üretiyor. AWD sürüş sistemine sahip olan araç sadece arkadan itişli olarak da kullanılabiliyor. Bu sistem sayesinde aracın 0'dan 100km/saat hıza ulaşması 2,3 saniye sürüyor. Aracın 0'dan 322 kilometre hıza ulaşması ise yalnızca 16,5 saniye alıyor.

Bu araçtan yalnızca 39 adet üretilecek ve fiyatı da yaklaşık 2,2 milyon dolar olacak.