Her Yıl Yaklaşık 10 Bin Kişinin Ölümüne Sebep Olan ‘Öpücük Böceği', Bunu Nasıl Yapabiliyor?

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Böcekler, milyonlarca yıldır dünya üzerinde varlığını sürdürmekte. Kimileri zararsız olsa da kimilerinin küçük bir ısırığı, can kaybıyla sonuçlanabilir. Öpücük böceği de insanların hayatını tehlikeye atan canlılardan biridir.

Bir böcek ısırığının can kaybıyla sonuçlanması için o canlının elbette bir hastalık bulaştırması gerekir.

Peki bu böcek türü hangi hastalığı taşır?

Öpücük böceği genellikle Bolivya, Arjantin, Uruguay ve Şili’de görülür.

öpücük böceği

Bu böcek, chagas ya da Amerika tripanozomiyazı isimli paraziter bir hastalığa sebep olur. Öyle ki tahtakurusu familyasından olan bu böcek türünün en sevdiği şey kandır. Yani kanla beslenir.

Çoğunlukla geceleri uyurken insanlara saldıran öpücük böceği, daha çok yüz çevresi ve en çok dudaktan kan emmeyi tercih eder. Bu böcek, kanı emdiği esnada ise o bölgeye dışkısını bırakır. 

Böylece chagas hastalığı ısırılan kişiye geçmiş olur.

böcek

Rahatsızlığın belirtileri herkeste değişiklik gösterse de ısırılan yerlerde genellikle şişlik ve iltihaplanma görülür. Bu böceğin ısırıkları oldukça tehlikelidir ve bir hayli can yakar. İlk semptomlar bazı zamanlar gribi veya nezleyi akıllara getirebilir.

Yine ısırdığı esnada bir elektrik çarpması veya o bölgeye sıcak bir şey girmiş hissi yaratabilir. Öpücük böceği düzenli olarak her yıl, ortalama 10 bin kişinin ölümüne sebep olur. Neyse ki bu böcek, Türkiyeye adım atmamış durumdadır. 

Kaynaklar: Britannica 1, 2

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