İddialara göre Apple mevcut iPhone 16e'den itibaren her yıl yeni bir 'e' serisi iPhone piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple, uygun fiyatlı iPhone arayanlar için geçtiğimiz hafta yeni telefonu iPhone 16e'yi tanıttı. Ülkemizde 47.999 TL fiyat etiketiyle gelen bu model, iPhone SE'nin üretiminin durdurulmasıyla oluşan boşluğu dolduruyor. Fakat şimdi yeni iddialar iPhone 16e'nin sadece bu yıla özgü bir telefon olmadığını ve Apple’ın 'e' serisi iPhone'ları her yıl güncelleyeceği iddia ediliyor.

Yakın tarihli bir rapora göre Apple’ın "SE" yerine "e" serisini kullanma kararı, iPhone 16e’nin ilerleyen yıllarda iPhone 17e ve iPhone 18e olarak devam edebileceğini gösteriyor. Fakat bu kesinleşmiş bir plan değil. Apple, tüketici tepkisini ölçerek gelecekteki yol haritasını belirleyecek.

Apple, iPhone 16e'ye olan ilgiyi ölçecek

iPhone 16e, SE serisinden farklı olarak 6.1 inç OLED ekran, Apple A18 çipi ve 8 GB RAM ile geliyor. 48MP tek kameraya sahip olan telefon, piliyle de en güncel iPhone 16 serisine bile tabiri caizse taş çıkartıyor.

Tabii bu yolda alınmış bazı ödünler de yok değil. iPhone 16e'de MagSafe desteği yok, kablosuz şarj 7.5W ile sınırlı ve Kamera Denetimi tuşu bulunmuyor. Yine de bu model, fiyat performans odaklı olmasıyla bütçe dostu bir iPhone isteyenler için görünüşe göre hem bu yıl hem de gelecek yıllarda cazip bir seçenek olacak.

Apple’ın ayrıca yılın ilerleyen dönemlerinde daha ince bir iPhone 17 Air (veya Slim) modeli ve 2026’da piyasaya sürmeyi planladığı ilk katlanabilir cihazı üzerinde çalıştığı da son dönemde gelen bilgiler arasında.

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