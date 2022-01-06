Hideo Kojima’dan Oyuncuları Coşturan Açıklama

Oyun dünyasının en bilindik isimlerinden birisi olan Hideo Kojima, ‘herkesin oynamak isteyeceği’ bir AAA oyun geliştirdiğini açıkladı. Kojima, bu bombayı ortaya attıktan sonraysa oyun hakkında hiçbir bilgi paylaşmadı.

Tüm oyun dünyasının takdir ettiği beyinlerden birisi olan Hideo Kojima, son olarak Death Stranding oyunuyla karşımıza çıkmıştı. Muhteşem hikâyesine rağmen bu hikâyeyi sunma şekliyle bazı oyuncular tarafından eleştirilen Kojima, yakın zamanda katıldığı bir podcastte oyuncuların dikkatini üstüne çeken açıklamalarda bulundu.

Hideo Kojima’nın bir sonraki büyük oyunu üzerinde çalıştığı iddiaları son zamanlarda ortada dolaşırken Kojima, bu iddiaları daha da alevlendirecek bir açıklamada bulundu. NHK Radio’nun Wonderful World of Game Music podcastine katılan Kojima, şu anda üzerinde çalıştığı ‘projelerden’ birinin “Herkesin oynamak isteyeceği büyük bir AAA (dev prodüksiyonlu) oyun” olduğunu açıkladı.

Oyun hakkında bilgi paylaşmadan bombayı attı ve gitti

Kojima, üzerinde çalıştığı yeni büyük projesi hakkında bundan başka detay paylaşmazken oyunun ne olabileceği hakkında bazı iddialar halihazırda dolaşımda bulunuyor. Buna göre Kojima’nın stüdyosu Kojima Productions'ın yeni yapımı, Microsoft’un yayımcısı olacağı bir oyun olacak. Fakat bu konuda henüz bir resmi açıklama ya da ufak da olsa bir ipucu bulunmuyor.

Öte yandan Kojima, podcast’te oyuncuları yalnızca AAA oyun açıklamasıyla heyecanlandırmadı. Kojima, bir açık dünya ya da shooter oyunu olmayan ufak bir proje de yapmak istediğini açıkladı. Ayrıca yakın zamanda Los Angeles’ta faaliyet göstermeye başlayan Kojima Productions stüdyosunun da piyes, film ve anime üzerinde çalıştığını açıkladı. Son olarak oyun geliştirdikleri stüdyoya pandemi şartlarından dolayı yeni çalışan almakta güçlük çektiklerini, şu anda çalışan sayısının yeterli olmadığını da ekledi.