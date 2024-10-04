Renault, hidrojen hibrit motorlu Emblème konseptiyle CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Renault, çevre dostu bir otomobil arayışında önemli bir adım atarak, hidrojen hibrit motorlu Emblème konseptini tanıttı. Çevre dostu özellikleri ile dikkat çeken bu yeni model, CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltma iddiasında bulunuyor.

Emblème, Renault Grubu’nun 2040 yılına kadar Avrupa'da ve 2050 yılına kadar dünya genelinde net sıfır karbon hedefi doğrultusunda geliştirdiği bir otomobil. Renault, yaşam döngüsü analizi ile benzinli bir Captur’un toplam 49 ton CO2 emisyonuna neden olduğunu, elektrikli Megane E-Tech’in ise bu rakamı 24 ton seviyesine indirdiğini belirtiyor. Emblème'nin hedefi ise yaşam döngüsü boyunca sadece beş ton CO2 emisyonu üretmek.

Emblème'nin aerodinamik avantajları

Bu düşük emisyon seviyesine ulaşmak için Emblème, 215 beygir gücünde nadir toprak metalleri kullanılmayan bir elektrik motoru ile arka tekerlekten çekiş sunuyor. Araç, hafif bir 40 kWh batarya ve toplam menzilini 350 kilometreye çıkaran 2.8 kg’lık bir hidrojen yakıt hücresine sahip. Aerodinamik tasarımı, düz zemin yapısı ve özel tekerlek tasarımı ile de verimlilik odaklı bir tasarım benimsenmiş. Renault, 1,750 kg ağırlığında olan bu aracı daha hafif hale getirmek için gereksiz kilogramları azaltma yoluna gitmiş.

Renault Emblème için düşük CO2 emisyonları ve hibrit teknolojisi ile gelecekteki sürdürülebilir otomobil çözümlerinin bir örneği olma potansiyeline sahip diyebiliriz.