Nokia 4.3'ün Tasarım Detayları Ortaya Çıktı

Son dönemde arka arkaya yeni telefon haberleriyle karşımıza çıkan Nokia'nın, 4.3 olarak adlandırdığı yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sızdırılan görüntülerde telefonun tasarımına dair bazı detaylar yer alıyor.

Üretim ve dağıtımına HMD Global bünyesinde devam eden Finlandiya merkezli akıllı telefon üreticisi Nokia, geçtiğimiz aylarda Nokia 2.4 ve Nokia 3.4'ü duyurmuştu. Şirket bu duyuruların ardından hem akıllı hem tuşlu modelleri 6300 4G ve 8000 4G modellerini duyurarak garip bir adım atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir diğer yeni telefon olan Nokia 5.4'ün yakında piyasaya sürüleceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan yeni raporlara göre Nokia’nın üzerinde çalıştığı bir telefon daha var. Söylentilere göre şirket, Nokia 4.3 isimli bir telefon üzerinde çalışmalara başladı.

Nokia 4.3'ten gelen ilk detaylar:

Ortaya çıkan görüntüler; telefonun ekranı, kamerası ve boyutu gibi pek çok konuda fikir veriyor. Önde 6,5 inçlik düz bir ekran ve damla çentik tasarımı olacağı düşünülüyor. Arkada ise üç sensörün ve bir LED flaş ünitesinin dikey olarak sıralandığı bir kamera tasarımı göze çarpıyor.

Arka panelde aynı zamanda bir parmak izi sensörü yer alıyor. Telefonun alt tarafında ise mikrofon, hoparlör, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi olduğu görülüyor. Ayrıca Nokia 4.3'ün solunda bir SIM kart yuvası gösterilirken sağ kenarda bir ses seviyesi düğmesi ve güç düğmesi bulunuyor.

Ortaya çıkan görüntülerden anlayabildiğimiz kadarıyla, telefonun tasarımı geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürülen Nokia 4.2 modeline hayli benziyor. Ancak Nokia 4.2'de yer alan özel Google Asistan düğmesi Nokia 4.3'te yer almıyor.

Tabii ki bu bilgilerin hepsi ortaya çıkan görüntülere dayandırılıyor ve telefon hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. HMD Global'ın yakın zamanda bu yeni akıllı telefonu ile ilgili bilgi paylaşımı yapacağı düşünülüyor.