Nokia 6300 4G ve 8000 4G'yi Duyurdu: İşte Fiyatları

Nokia, eski moda tuşlu telefonlardan vazgeçemeyenler için Google Asistan desteğine kadar akıllı özelliklere sahip tuşlu telefonları 6300 4G ve 8000 4G'yi duyurdu.

Nokia markasının ticari haklarını satın aldığından bu yana 3310 reyiz dahil pek çok eski moda telefonu modernize ederek yeniden satışa sunan HMD Global, son olarak Nokia 6300 4G ve Nokia 8000 4G modellerini duyurdu.

Adlarından da anlayabileceğiniz üzere hem 6300 4G hem de 8000 4G; tuşlu, eski moda iki Nokia modeline 4G bağlantı desteği kazandırıyor. Ancak bundan biraz daha fazlasının olduğunu söyleyebiliriz. Zira her iki model de tuşlu bir akıllı telefon deneyimi vadediyor.

Tuşlu, eski moda akıllı telefonlar: Nokia 6300 4G ve 8000 4G

Yeni Nokia 6300 4G, tahmin edebileceğiniz üzere plastik bir gövdeyle geliyor. üzerine 2,4 inç büyüklüğünde QVGA bir ekran ve ekranın altında eski moda sayısal tuş takımı bulunan cihaz, Qualcomm Snapdragon 210 işlemciden güç alıyor ve 512 MB RAM ile geliyor.

1.500 mAh’lik, niteliklerine göre büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip olan Nokia 6300 4G, KaiOS işletim sistemi sayesinde tuşlu bir akıllı telefon deneyimi vadediyor. VGA arka kamera ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunan telefon MicroSD kart girişi, FM Radyo, LTE Cat 4, Wi-Fi, Bluetooth, A-GPS ve çift nano SIM gibi özellikler de sunuyor.

Nokia 6300 4G tanıtım videosu

Tasarım anlamında olmasa da donanım açısından 6300 4G ile oldukça benzer bir model olan Nokia 8000 4G de Qualcomm’un Snapdragon 210 işlemcisinden güç alıyor, 512MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı sunuyor. 1.500 mAh’lik bir bataryaya sahip olan telefon, 6300 4G ile aynı bağlantı özelliklerine sahip.

Nokia 8000 4G’nin en büyük farkı, nispeten daha büyük olan 2,8 inçlik bir ekran, 2 MP arka kamera ve cam-plastik alaşımlı metalik bir tasarıma sahip olması. 8000 4G’nin renk seçenekleri ise Onyx, Opal, Citrine ve Topaz olarak açıklandı.

Nokia 8000 4G tanıtım videosu

Her iki akıllı telefon da KaiOS uygulama mağazasından indirebileceğiniz WhatsApp, YouTube, Facebook gibi popüler uygulamaları destekliyor. Hatta telefonları daha da akıllı hale getirmek isteyenler için Google Asistan desteği dahi bulunuyor. Nokia, 6300 4G için 49 euro (yaklaşık 440 TL + vergiler) fiyat etiketi belirlerken; 8000 4G için 79 euro (yaklaşık 710 TL + vergiler) fiyat açıkladı.