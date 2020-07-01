Yerli Üretim Honda Civic Sedan 2020 Fiyatları ve Özellikleri

Yerli üretim olan Honda Civic Sedan, 2020 modelinde yaptığı küçük makyajlar ve teknolojik değişikliklerle arabaseverlerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Yollarda sıklıkla gördüğümüz Honda Civic Sedan'ın yeni özelliklerini, teknik detayları ve güncel fiyat bilgisiyle sizler için paylaştık.

Honda, ucuz ve ekonomik sloganı adı altında piyasaya sürdüğü ilk Civic model arabalarını 1972 yılında çıkarmıştı. Civic, günümüze kadar birçok değişikliğe uğradı ve arabada tam 10 kere yeniliğe gidildi. Hem Türkiye’de hem de bütün dünyada satışları son derece yüksek olan Honda Civic Sedan, bildiğiniz üzere son birkaç yıldır Türkiye’de üretiliyor.

Yerli üretim olan 2020 model Honda Civic Sedan, hem tasarım hem de teknik açıdan yapılan yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Farklı motor ve donanım seçenekleri sunan yeni 2020 model Honda Civic 'in özelliklerini, fiyatlarını ve merak edilen bütün detaylarını sizler için inceledik. Keyifli okumalar dileriz.

Tasarım:

Dış tasarım:

Arabaya ilk bakışımızda 2020 model Honda Civic’in diğer nesillerinden çok da farklı tasarıma sahip olmadığını görüyoruz. Arabaya tasarımsal olarak yapılan yeniliklerin çoğu küçük makyajlardan ibaret. Yine de Honda, bir önceki nesle göre daha kavisli çizgileri tercih etmiş. Bu şık ve sportif tasarımın altında yatan amacın ise sadece görsel bir zevk olmadığını, işin içinde aerodinamik veriminin artırmak olduğu da dile getiriliyor.

Honda, arabanın görünümünü daha sportif hale getirebilmek için sürekli eleştirilen ön ızgaraları opsiyonel olarak kromdan Piano Black rengine çevirmiş. Yine eski nesilleriyle aynı şekilde yeni Honda Civic’te de 17 inçlik alaşım jantlar kullanılmış ve jantların arabanın genel olarak tarzıyla son derece uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Peki sizce dış görünüş açısından eski ve yeni Civic arasında çok bir fark var mı?

Şu anda Honda Civic 2020’nin Arktik Beyaz, Karbon Gri, Kozmik Mavi, Gümüş Gri, Kristal Siyah ve Zümrüt Kırmızı olmak üzere toplamda 6 farklı renk seçeneği bulunuyor.

İç tasarım:

Yeni Honda Civic Sedan modellerinin iç tasarımında çok farklı bir değişiklik yok. Araba, tasarım açısından bir önceki nesillerine göre çok fazla benzerlik gösteriyor. Yeni modelin Dream ve Elegance donanım paketlerinde kumaş, Executive ve Executive+ paketlerinde ise deri döşemeler kullanılmış.

Honda Civic, sürücüye iç döşemelerinde opsiyonel olarak siyah ve fildişi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. İç tasarımda yapılan en büyük değişiklik ise, koltuk döşemelerinin tam ortasından geçen yeni damalı tasarım.

Konfor:

Hem sürücü hem de yolcular için konforlu bir yolculuk

Yeni Honda Civic’in Dream paketi hariç diğer bütün paketlerinde ısıtmalı ön koltuklar bulunuyor. Sürücü için ise bütün paketlerde bel destekli elektrikli koltuklar tercih edilmiş. Arabanın bir de bütün paketlerinde sunroof özelliği mevcut. Bu özellikler her ne kadar yeni çıkan bütün araba modellerinde görülse de, Honda'nın neredeyse bütün paketlerine bu özellikleri koyması büyük bir avantaj.

Multimedya sistemi:

Yeni Honda Civic 2020’de, sürücünün araç hakkında önemli bilgileri görebilmesi için 7 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Panelin ortasında ise hem sürücünün hem de yandaki yolculunun kolaylıkla erişim sağlayabileceği 7 inçlik renkli dokunmatik multimedya sistemi var.

Araçta bulunan Honda Connect özelliği sayesinde telefonunuzu multimedya sistemi üzerinden rahatlıkla yönetebilirsiniz. Honda Connect’in içerisinde bulunan bir başka özellik ise neredeyse bütün yeni arabalarda karşımıza sıklıkla çıkan Apple Car özelliği.

Arabanın arkasına yerleştirilmiş kameralar sayesinde Honda Connect multimedya ekranı üzerinden aracın arkasını 3 farklı açıdan görebiliyorsunuz ve bu da özellikle park konusunda sıkıntı yaşayan sürücüler için büyük bir avantaj.

Sürücünün işini kolaylaştıran diğer özelliklerin arasında elektrikli park freni, vites değiştirme kulakçıkları ve anahtarsız giriş ve motor çalıştırma seçeneği bulunuyor. Elektrikli park freni sayesinde sürücüler arabayı park ettikten sonra hiç uğraşmadan tek tuşla park frenini çekebilirler.

Vites değiştirme kulakçıkları ise günümüz arabalarında artık sıklıkla gördüğümüz özelliklerin arasında yer alıyor. Direksiyon üzerinden yönetilebilen kulakçıklar sayesinde sürücüler zahmetsiz bir şekilde vites kontrolünü direksiyon üzerinden yapabiliyor.

Honda Civic’te anahtarı cebinizden veya çantanızdan çıkarmadan anahtarsız giriş özelliği ile aracınıza binebiliyorsunuz. Yine 2020 model arabalarında sıkça gördüğümüz bir özellik olan anahtarsız çalışma özelliği sayesinde arabanızın motorunu tek bir düğmeyle çalıştırabiliyorsunuz.

Güvenlik:

Şerit takip uyarı sistemi:

Öncelikle Honda Civic’in sunmuş olduğu güvenlik önlemleri, her pakette standart olarak sunuluyor. Yani siz hangi donanım paketini seçerseniz seçin aynı güvenlik özelliklerine sahip olacaksınız. Arabanın ilk göze çarpan özelliklerinden birisi şerit takip uyarı sistemi.

Sürüş esnasında araç bulunduğu şeritten saparsa ve yan şeritlere doğru kaymaya başlarsa, Civic tehlikeyi bir an önce önlemek amacıyla sürücüyü hem görsel hem de sesli bir şekilde uyarıyor.

Şerit koruma destek sistemi:

Sürücünün şerit takip uyarı sistemini dikkate almadığı durumlarda arabanın bir başka hayat kurtarıcı özelliği olan şerit koruma destek sistemi giriyor. Bu özellik, arabanızın şeritten çıktığı durumlarda anında devreye giriyor ve direksiyona torkla hafif müdahale ederek arabanın bulunduğunuz şeride geri dönmesini sağlıyor.

Şeritte tutma asistanı:

Buraya kadar sürücünün aynı şeridi takip etmesinin Honda Civic için çok önemli olduğunu anlamışsınızdır. Şeritte tutma asistanı, arabanın kontrolden çıkmasını engellemek için araba şeritten kaydığı anda hafif direksiyon hareketleriyle birlikte fren yaparak arabanın yavaşlamasına ve güvenli bir hale gelmesine olanak sağlıyor.

Çarpışma hafifletici fren sistemi:

Honda Civic, öndeki araçla çarpışma riskini algıladığı anda erken fren yaparak çarpışma hasarını minimuma indirmeye çalışıyor. Böylelikle kazalar hem sürücü hem de öndeki araba için daha az tehlikeli hale geliyor.

Uyarlanabilir hız sabitleyici:

Hız sabitleyicilerin günümüz arabalarının vazgeçilmez bir standart özelliği olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hız sabitleyicinin bu arabada farkı ne diye soracak olursanız, Honda Civic’in çevresindeki araçların hızına göre kendi takip hızını ayarlayabildiğini söylemekte fayda var. Böylelikle arabanız, siz aksini belirtmedikçe öndeki araçla arasında güvenli bir takip mesafesi ayarlamış oluyor.

Düşük hızda takip özelliği:

Honda Civic, yolda giderken öndeki aracın durduğunu algılayarak kendi aracınızı da durduruyor ve öndeki araç eğer 3 saniye içerisinde hareket ederse, tekrar kalkışa geçiyor. Öndeki aracın 3 saniyeden fazla durduğu durumlarda ise arabada bulunan "set" tuşuna basarak aracınızı tekrar hareket ettirebiliyorsunuz.

Kör nokta uyarı sistemi:

Arabaların neredeyse hepsinde bir kör nokta bulunduğunu ve bu kör noktaların ölümcül kazalara bile yol açabileceğini biliyoruz. Honda Civic, son derece tehlikeli olan kör noktaları sürücüye belli etmenin güvenli bir yolunu bulmuş.

Araba, aracınızla şerit değiştirmek istediğiniz zaman kör noktasına denk gelen bir araç fark ettiği anda sürücüyü hem görsel hem de sesli bir şekilde uyarı gönderiyor ve olası kazaları minimuma indiriyor.

Çapraz trafik uyarı sistemi:

Park etmek için veya başka bir sebepten dolayı aracınızla geri geri giderken, araba sağdan veya soldan gelen araçları hızlı bir şekilde algılayarak sürücüye yine hem görsel hem de sesli bir şekilde uyarı gönderiyor.

Honda Civic’in sunmuş olduğu güvenlik önlemlerine genel olarak baktığımızda, Honda’nın sürücünün ve araç içerisindeki yolcuların güvenliğine son derece önem verdiğini söyleyebiliriz. Eskiden dikkatsizlik sonucu yaşanabilecek kazaların bu yeni teknolojilerle engellenebilmesi bütün sürücüler için büyük önem taşıyor.

Honda Civic performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

1.5 L VTEC Turbo Benzinli (182 hp)

1.6 L i-VTEC Benzinli (125 hp)

1.6 L i-DTEC Dizel (120 hp)

Yeni bir Honda Civic satın almak istediğinizde karşınıza 3 farklı motor seçeneği çıkıyor. Benzinli modellerinde VTEC 4 silindirli motor kullanılmışken, dizel modelinde ise Honda’nın en çok sevilen otomatik D-TEC 4 silindirli motoru tercih edilmiş. Honda’nın kullanmış olduğu motorlarda performans ve ekonomik yakıt tüketimi ön planda tutulmuş. Gelin bu üç farklı motorların yakıt tüketimine birlikte göz atalım.

1.5 L VTEC Turbo Benzinli (182 hp):

Ortalama (lt/100 km): 5,7

Şehir içi (lt/100 km): 7,5

Şehir dışı (lt/100 km): 4,7

1.6 L i-VTEC Benzinli (125 hp)

Ortalama (lt/100 km): 6,5

Şehir içi (lt/100 km): 8,6

Şehir dışı (lt/100 km): 5,3

1.6 L i-DTEC Dizel (120 hp)

Ortalama (lt/100 km): 4,1

Şehir içi (lt/100 km): 4,7

Şehir dışı (lt/100 km): 3,8

Honda Civic 2020 fiyatları

Civic Sedan 1.5L Turbo Elegance Düz Benzin: 195.600 TL

Civic Sedan 1.5L Turbo Elegance Otomatik Benzin: 200.400 TL

Civic Sedan 1.5L Turbo Executive + Otomatik Benzin: 231.400 TL

Civic Sedan 1.5L Turbo Elegance Güvenlik Paketi Düz Benzin: 195.600 TL

Civic Sedan 1.5L Turbo Elegance Güvenlik Paketi Otomatik Benzin: 206.600 TL

Civic Sedan 1.5L Turbo Executive+ Prestij Paketi Düz Benzin: 202.500 TL

Civic Sedan 1.5L Turbo Executive+ Prestij Paketi Otomatik Benzin: 237.000 TL

Civic Sedan 1.6L Dream Düz Benzin: 165.500 TL

Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin: 186.400 TL

Civic Sedan 1.6L Elegance Eco Otomatik Benzin / LPG: 196.800 TL

Civic Sedan 1.6L Executive Eco Otomatik Benzin / LPG: 209.600 TL

Civic Sedan 1.6L i-DTEC Elegance Otomatik Dizel: 258.200 TL

Civic Sedan 1.6L i-DTEC Executive + Otomatik Dizel: 276.100 TL

Yeni 2020 model Honda Civic’lerde yapılan değişiklikleri ve sahip olduğu donanımı detaylı bir şekilde sizlere sunmaya çalıştık. Sahip olduğu konfor, özellikleri ve tasarımıyla birlikte Türkiye’nin en çok tercih edilen arabalarından biri olan Honda Civic 2020 hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın.