HONOR’un orta sınıfa yönelik yeni modeli HONOR 400 Lite duyuruldu. Telefonda 108 MP kamera, AMOLED ekran ve hızlı şarj özelliği yer alıyor.

HONOR, orta segmentteki yepyeni telefonu HONOR 400 Lite’ı tanıttı. Telefonun tasarımı ve tüm teknik özellikleri, Avrupa’daki bir internet sitesinde açıklandı bile. Şimdi ise dünya genelinde kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

HONOR, orta sınıf telefonlarına bir yenisini daha ekledi ve HONOR 400 Lite’ı görücüye çıkardı. HONOR 400 Lite, 6,7 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranıyla geliyor ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Üstelik ekran çözünürlüğü de 1,5K seviyesinde.

HONOR 400 Lite özellikleri

HONOR, yeni modeli HONOR 400 Lite'da MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemciye yer verdi. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre cihaz, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle satışa sunulacak. Aynı zamanda modelde 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. HONOR 400 Lite'ın arka kısmında 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera, 5 MP ultra geniş açı kamera ve bir derinlik sensörü yer alıyor.

Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer verildi. Telefonun Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemiyle çalıştığı belirtilirken, cihazda 5.230 mAh kapasiteli ve 35W hızlı şarj destekli batarya kullanıldığı aktarıldı.

HONOR 400 Lite teknik özellikleri