HONOR'un amiral gemisi segmentinde olacak Magic 8 telefonunun bazı özellikleri sızdırıldı. Ayrıca çıkış tarihi konusunda da bilgiler geldi.

Son yıllarda popülerliğini iyice artıran markalardan olan HONOR, her segmentten iddialı modelleriyle karşımıza çıkıyordu. En çok dikkat çeken modelleri ise amiral gemisi sınıfındaki Magic modelleriydi.

Şirketin bu serideki yeni cihazı olacak Magic 8 merakla bekleniyordu. Bugün daha çıkışına aylar olsa da telefonun ekranı hakkında birçok detay sızdırıldı.

6,59 inç ekranla gelecek, ekimde tanıtılacak

Telefonlar hakkında en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Digital Chat Station, HONOR Magic 8 hakkında bilgiler paylaştı. İddiada, telefonun, bu yılın ekim ayında resmen tanıtılacağı ifade edildi.

İddiaya göre cihaz, 6,59 inçlik 120 Hz yenileme hızına ve 1,5K çözünürlüğe sahip OLED bir ekranla gelecek. En çok dikkat çeken kısımları ise ultra ince çerçeveleri olacak. Tam boyutu belli olmasa da en ince çerçevelerden biri olabilirmiş.

Bu iddia, ekranın küçüleceği anlamına geliyor. Öyle ki Magic 7’de 6,78 inçlik bir ekran vardı. Magic 8’de önemli oranda bir düşüş olabilir. Pro modelin 6,78 inç ile geldiğini belirtelim. Onun ekranında bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı belirsiz.

Telefon hakkındaki bilgiler şimdilik bu kadar. HONOR, ülkemizde Magic 7 serisinin bazı modellerini sunuyordu. Bu yüzden Magic 8’in de Türkiye'ye geleceğini tahmin edebiliriz. Tabii ki hangi modellerin geleceği konusunda şu an bir şey söylemek mümkün değil.