HONOR, büyük ekranlı yeni tableti Pad X9 Max’i tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Türkiye’de de faaliyet gösteren HONOR, yalnızca akıllı telefonları değil, aynı zamanda farklı kategorilerden ürünleriyle de dikkat çeken bir markaydı. Tabletler de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, özellikleriyle çok iddialı olacağa benzeyen yeni modeli HONOR Pad X9 Max’i resmen tanıttı.

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Pad X9 ailesinin en yeni ve büyük üyesi olarak karşımıza çıkan Pad X9 Max, kocaman ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu büyük ekrana rağmen göz korumaya da önem gösterdiğini belirtelim.

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HONOR Pad X9 Max neler sunuyor?

Cihazda 13 inç büyüklüğünde bir LCD ekran var. Bu ekran 2500 x 1560 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 700 nit parlaklık sunuyor. 1,07 milyar renk desteği bulunan ekran, %88 ekran-gövde oranıyla oldukça geniş bir izleme alanına sahip. Kağıt benzeri okuma modu ve DC dimming özelliklerinin yanı sıra TÜV Rheinland düşük mavi ışık ve titreşimsizlik sertifikalarıyla gözünüzü koruyor.

Honor Pad X9 Max’in kalbinde Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemiyle çıktığını belirtelim. 45W destekli **10.100 mAh’lik **büyük bir bataryası da var. Bu batarya, tek şarjla 16 saate kadar video oynatma vaat ediyor.

297,62 x 192,72 x 6,72 mm boyutlarında alüminyum bir gövdeye ve yaklaşık 618 gram ağırlığa sahip tabletin hem önünde hem de arkasında 5 MP’lik kameralar var. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve USB Type-C gibi özelliklerle sunulan cihaz 470 dolardan 600 dolara kadar çıkan fiyatlarla sunulacak.