Aşırı Uygun Fiyatlı Telefon HONOR Play 70C Tanıtıldı

HONOR, aşırı uygun fiyatlı yeni telefonu Play 70C'yi tanıttı. İşte özelilkleri ve fiyatı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de faaliyet gösteren Çin merkezli akıllı telefon devi HONOR, dün gerçekleştirdiği lansman ile birden fazla akıllı telefonunu bizlerle buluşturdu. Play serisinde 80 Plus modelinin tanıtıldığını sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra şirket, Play 70C ismi verilen bir model daha tanıttı.

HONOR Play 70C, çok uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. 100 doların altında fiyatıyla yüksek bütçesi olmayan ve çok beklentisi olmayanlar için tasarlanmış bir model olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun ön tarafında çentikli ekran tasarımı, arkasında ise sol üste yerleştirilen kamera kurulumu var. 7,89 mm kalınlığında ve 186 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

HONOR Play 70C teknik özellikleri

Ekran 6,75 inç, 720x1600 piksel, 90 Hz, IPS LCD
İşlemci Helio G81 Ultra
RAM 4/6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 13 MP
Ön kamera 5 MP
Batarya 5300 mAh
İşletim sistemi MagicOS 9.0 (Android 15)

Gümüş, mavi ve siyah renk seçenekleriyle sunulacak HONOR Play 70C, 4 GB + 64 GB’lık başlangıç versiyonunda 90 dolarlık çok uygun fiyata sahip. 4 GB + 128 GB’Lık versiyonu 102 dolara, 6 GB + 128 GB’lık versiyonu ise 116 dolara satışa çıktı.

