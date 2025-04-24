HONOR, X70i ismini verdiği yeni bütçe dostu telefonunu tanıttı. Telefon, uygun fiyatına rağmen iyi özellikler sunuyor.

Sürekli yeni telefonlarıyla karşımıza çıkan Çinli teknoloji devi HONOR, şimdi ise X70i ismini verdiği bir model tanıttı. Bu telefon, son zamanlarda tanıtılan cihazların aksine biraz daha alt seviyelerde bütçe dostu bir model olarak geliyor. Yine de dikkat çeken özellikleri var.

HONOR X70i, önden iPhone’ları andıran HONOR’un kendi dinamik ada yorumuna sahip bir tasarıma sahip. Arkasında tekli kamera kurulumu mevcut.

HONOR X70i neler sunuyor?

161 x 74,55 x 7,29 mm boyutlarında ve 178,5 gram ağırlığında olan HONOR X70i modelinde, 6,7 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran sunuluyor.

Telefona, MediaTek’in orta segment işlemcilerinden biri diyebileceğimiz Dimensity 7025 Ultra işlemcisi güç verirken ona 8/12 GB’lık RAM seçenekleri eşlik ediyor. Depolama ise 512 GB’a kadar çıkıyor.

Kamera tarafına geldiğimizde arkada f/1.75 diyafram açığına sahip 108 MP’lik bir tekli kamera görüyoruz. Önde ise 8 MP’lik bir kamera var. Cihaz, 6000 mAh kapasiteye ve 35W hızlı şarj desteğine sahip. İşletim sistemi ise Android 15 tabanlı MagicOS 9.0. Bunlar dışında ekran içi parmak izi sensörü, Bleutooth 5.3, IP65 suya ve toza dayanıklılık gibi özellikleri var.

HONOR X70i teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 2412 x 1080, 120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 108 MP Ön kamera 8 MP Batarya 6000 mAh İşletim sistemi MagicOS 9.0 (Android 15)

HONOR X70i fiyatı