Sürekli yeni telefonlarıyla karşımıza çıkan Çinli teknoloji devi HONOR, şimdi ise X70i ismini verdiği bir model tanıttı. Bu telefon, son zamanlarda tanıtılan cihazların aksine biraz daha alt seviyelerde bütçe dostu bir model olarak geliyor. Yine de dikkat çeken özellikleri var.
HONOR X70i, önden iPhone’ları andıran HONOR’un kendi dinamik ada yorumuna sahip bir tasarıma sahip. Arkasında tekli kamera kurulumu mevcut.
HONOR X70i neler sunuyor?
161 x 74,55 x 7,29 mm boyutlarında ve 178,5 gram ağırlığında olan HONOR X70i modelinde, 6,7 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran sunuluyor.
Telefona, MediaTek’in orta segment işlemcilerinden biri diyebileceğimiz Dimensity 7025 Ultra işlemcisi güç verirken ona 8/12 GB’lık RAM seçenekleri eşlik ediyor. Depolama ise 512 GB’a kadar çıkıyor.
Kamera tarafına geldiğimizde arkada f/1.75 diyafram açığına sahip 108 MP’lik bir tekli kamera görüyoruz. Önde ise 8 MP’lik bir kamera var. Cihaz, 6000 mAh kapasiteye ve 35W hızlı şarj desteğine sahip. İşletim sistemi ise Android 15 tabanlı MagicOS 9.0. Bunlar dışında ekran içi parmak izi sensörü, Bleutooth 5.3, IP65 suya ve toza dayanıklılık gibi özellikleri var.
HONOR X70i teknik özellikleri
|Ekran
|6,7 inç, 2412 x 1080, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7025 Ultra
|RAM
|8/12 GB
|Depolama
|256/512 GB
|Arka kamera
|108 MP
|Ön kamera
|8 MP
|Batarya
|6000 mAh
|İşletim sistemi
|MagicOS 9.0 (Android 15)
HONOR X70i fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB +256 GB
|190 dolar
|12 GB +256 GB
|230 dolar
|12 GB + 512 GB
|260 dolar