Honor, Yeni Honor 20 Serisini 21 Mayıs’ta Tanıtacak

Huawei View20’nin tanıtımının ardından firmanın küçük kardeşi Honor da yeni telefonu Honor 20 Londra’da tanıtacak.

Honor, resmi hesabından attığı ve sözelcilerin kafalarını şaşkın şaşkın kaşımalarına sebep olacak posterinde, yeni Honor 20 serisinin tanıtılacağını açıkladı. Londra’da yapılacak olan tanıtım, 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Kullanılan etikette Honor 20 serisi yazılması, birden fazla telefonun karşımıza çıkacağını gösteriyor. Tarih konusunda verdikleri işlemin 4 ile dolu olması, tanıtımın ana konseptinin 4 olacağına işaret ediyor. Bunun anlamı dört cihaz tanıtılabileceği ya da telefonun arka kısmında dört kamera olacağı olabilir. Telefonun daha önce çıkan kılıf kalıpları, en az 3 kamera olacağının habercisi olmuştu. Cihaza bir ToF sensörü eklenmesi durumunda dört sensörlü bir sistem görebiliriz.

Verilen denklemin çözümü 521 oluyor, Bu da 21 Mayıs’a işaret ediyor. (İngiltere ve ABD, tarihleri ay/gün/yıl şeklinde yazıyor. Dünyanın normal ülkeleri gibi gün/ay/yıl formatını sevmiyorlar.) Görüntülerde de ikonik Londra Köprüsü, hem gece hem de gündüz fotoğraflanmış olarak gözüküyor. Bu da telefonun gelişmiş gece fotoğraf çekme yeteneğini gösteriyor.

Honor ve Huawei artık resmi önyükleyici kilidi açma şifreleri yayımlamıyor. Bu da önyükleyicilerin cihazlarda kullanılamayacağı, kullanıcıların kendi istedikleri ROM’ları yükleyemeyecekleri anlamına geliyor.