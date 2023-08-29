Huawei'nin son yılların favori dizüstü bilgisayarları arasına giren ve yenilenerek karşımıza tekrar çıkan modeli MateBook D 16'yı her detayıyla inceledim.

Huawei'nin hem tasarımı hem sahip olduğu teknik özellikleri ile öne çıkan dizüstü bilgisayarı MateBook D 16 yenilendi ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa sundu.

Ben de ofisimize gelen MateBook D 16'yı birkaç gün kullanıp inceleme fırsatı yakaladım. Şık ve güven veren tasarımıyla ilk andan itibaren beni yakalayan MateBook D 16, performansıyla da mutlu etmeyi başardı. Gelin detaylara yakından bakalım.

İlk bakış ve tasarımla başlayalım;

2021 yılında çıkan MateBook D 16'yı yaklaşık 2 sene boyunca kullanmış biri olarak cihazın tasarımını ve hissiyatını genel olarak çok başarılı bulmuştum. Kullandığım süre boyunca da kompakt ve konforlu oluşunun yanında dayanıklı bir yapısı olması sürekli elinde bilgisayarla gezen beni epey memnun etmişti.

Ancak özellikle klavyeye gömülü kamerası, her ne kadar gizlilik ve güvenlik açısından avantajlı olsa da görüntülü görüşmelerde kamera açısıyla beni biraz üzüyordu. Aynı zamanda klavyenin iki yanındaki hoparlörler de temiz tutma açısından biraz uğraştırıcı oluyordu.

Yeni MateBook D 16'yı elime alır almaz dikkatimi çekenler de haliyle bu iki donanımdaki değişiklikler oldu. Kamera, incecik kalmayı başarmış çerçevede üstte yerini alarak kusursuz hale gelmiş, hoparlörler de klavyenin iki yanındaki konumdan taşınmış.

Bu değişikliklerin dışında alüminyum alaşımlı metal gövdenin yarattığı dayanıklılık hissi ile tasarımın şık çizgileri yine üst düzey bir hissiyat sunuyor diyebilirim.

MateBook D 16'nın bu gövde yapısı, tek elle tuttuğunuzda bile rahatça taşıyabilmenizi sağlayacak bir hafiflik ve güvenlik hissi sunuyor. Yani günlük kullanımda büyük bir rahatlık sağlıyor.

16 inç'lik bilgisayarın ekran/gövde oranı tatmin edici, klavyesi oldukça estetik ve konforlu. Ayrıca pratik bir kullanım sunan numerik tuş takımı da mevcut. Kısaca genel hatlarıyla Huawei MateBook D 16, tasarımıyla ve hissiyatıyla ilk andan premium hissettiriyor ve güven veriyor diyebilirim.

Ekrana yakından bakalım;

Huawei MateBook D 16, %90 ekran-gövde oranıyla geliyor. 16 inç'lik, 2,5K çözünürlüklü 16:10 en boy oranlı dokunmatik ekranı, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir genişlik sunuyor.

Ekranın boyutlarının yanında renkleri en iyi şekilde görmenizi sağlayacak %100 sRGB geniş renk gamı da büyük avantaj sağlıyor. Aynı zamanda ekran yüksek parlaklık ayarıyla doğrudan güneş altında bile net görmenizi sağlıyor. Bu da dış mekanda kullanım gibi durumlarda avantaj sağlıyor. Ben ofiste cam kenarında oturuyorum ve güneş normalde ekranımla doğru açıyı bulmak için mücadele etmeme sebep olurdu ancak MateBook D 16'da bu sorunu yaşamadığımı söyleyebilirim.

Tabii bir de uzun saatler ekrana bakıyor oluşumuz var. Uzun yıllardır bu düzenle çalışan biri olarak göz sağlığım için ekranın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Huawei MateBook D 16, bu noktada da ''Çift Göz Konforu Sertifikası'' ile karşımıza çıkıyor ve uzun süreli kullanımda konfor vadediyor.

Performansa geçmeden, teknik detaylara da bir göz atalım;

İşlemci: 13. Nesil Intel® Core™ i9-13900H işlemci

Grafik birimi: Intel Iris® Xᵉ Grafik Birimi

RAM: 16 GB

Depolama: 1 TB NVMe PCIe SSD

Ekran: 16 inç, 1920x1200 2.5K, IPS, 300 nit, 100 sRGB / %45 NTSC renk gamı

Batarya: 60 Wh lityum polimer

Bağlantı: Bluetooth 5.1, 2.4 GHz, 5 GHz, WPA/WPA2/WPA3, 2 USB-C, USB3.2 Gen1, USB2.0, HDMI, 3.5 mm kulaklık ve mikrofon 2'si 1 arada jak

Ses: 4 mikrofon, 2 hoparlör, Küresel AI Gürültü Önleme, Huawei Voiceprint

Kamera: 1080p FHD AI kamera

Ağırlık: 1,7 kg

Kalınlık: 18.4 mm

Huawei MateBook D 16 performans anlamında neler vadediyor?

Ben Huawei MateBook D 16'yı iş için kullandım ve kullandığım süre boyunca performans noktasında hiçbir sorun yaşamadım.

Adobe Photoshop, Premiere gibi programlarda işlerimi rahatlıkla hallettim; herhangi bir yavaşlama ya da donma gibi sorunla karşılaşmadım.

Ayrıca bu programları kullanırken; çok fazla sekmede aynı anda çalışan ve bu sekmeleri kapama alışkanlığı da olmayan biri olarak 30 40 sekme açık şekilde, arkada Spotify, Discord, Slack, WhatsApp gibi programları sürekli kullanarak rahatlıkla çalıştım, ısınma vb. hiçbir sorun yaşamadım.

Kısaca, Huawei MateBook D 16 günlük kullanım için fazlasıyla yeterliyken performans gerektiren işler yaparken de verimli bir performans sunuyor diyebilirim.

Oyun tarafına gelince, eğer yüksek performans gerektiren AAA bir oyun oynamayacaksanız, arada kafam dağılsın diye oyun oynayan bir kullanıcıysanız MateBook D 16 bu tarafta da sizi tatmin edecektir. Nihayetinde bir oyun bilgisayarı değil iş bilgisayarı olduğunu ve CPU ve GPU tarafında buna göre optimize edildiğini düşünürsek bu da son derece normal tabii.

Bir de kısaca bilgisayarın ses ve görüntü performansından bahsetmek istiyorum. Yazının girişinde de bahsettiğim üzere hem kameranın hem de hoparlörlerin yeri benim uzun süre kullandığım MateBook D 16 2021'den farklı. Bu hem kameranın hem de hoparlörlerin performansını da olumlu etkilemiş diyebilirim.

Bilgisayarı deneyimlediğim süre boyunca birçok toplantıya katıldım ve özellikle yapay zeka destekli kamera performansı beni epey etkiledi. Toplantılar esnasında arka plan ayarlayabilmenin yanında özellikle otomatik göz teması sağlanması ve sürekli çerçevenin içinde kalabilmemi sağlayan bir takip sisteminin olması epey konforlu.

Ses noktasında da dört mikrofon ve iki hoparlör sesi aktarmada da almada da oldukça başarılı diyebilirim. Özellikle yaptığımız ufak denemelerde sesin karşı tarafa son derece iyi gittiğini de görmüş olduk. Bu da sık sık görüntülü görüşmeler yapan biriyseniz sizi memnun edecektir.

MateBook D 16'nın sunduğu dosya paylaşımı ve entegrasyon seçenekleri de hayatı kolaylaştırıyor;

MateBook D 16'nın gerçekten hayat kurtaran özelliklerinden biri de telefon ekranının doğrudan bilgisayar ekranına aktarılabilmesi özelliği. Bu özellik üç telefona kadar destekleniyor ve telefonunuza tam erişim sağlanıyor; kısaca telefonunuzu MateBook D 16 üzerinden kullanabiliyorsunuz.

Aynı şekilde tabletiniz ile de entegrasyon sağlayabiliyorsunuz; bu entegre cihazlar arasındaki işlemleri basit sürükle bırak hareketleriyle gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok cihazla çalışan biriyseniz bu özellikler gerçekten büyük kolaylık sağlıyor.

Ayrıca bir de Huawei'nin yeni hizmeti Mobile Cloud var. Bu da tüm cihazlardaki verilerin tek bir cloud sistem üzerinde depolanması ve kontrol edilmesini sağlıyor. Ayrıca verilerin güvenliği de Huawei tarafından sağlanıyor; örneğin herhangi bir kriz yaşanmasına karşın veriler birbirinden farklı konumlarda birden fazla veri merkezinde depolanıyor; böylece verilerinizin başına herhangi bir şey gelmesi engelleniyor.

Ben MateBook D 16'yı henüz birkaç gün kullandığım için bu özelliği fazla aktif kullanamadım ama tüm cihazlardaki verilerin eş zamanlı olarak tek bir yerden ulaşılabilir olması fikri, kulağa oldukça kullanışlı ve pratik geliyor.

Sonuç olarak;

Gününün yaklaşık 10 saatini bilgisayar başında geçiren biri olarak, Huawei MateBook D 16'nın performansı beni tatmin etti. Hem işlem gücü, hem kompakt ve şık tasarımı hem de sunduğu AI kamera, entegrasyon, güçlü kamera ve mikrofon gibi özellikleriyle eğer gününüzün büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçiren ve her yere gönül rahatlığıyla taşıyabileceğiniz bir cihaz arayan biriyseniz, göz atmanızı öneririm.

Huawei MateBook D 16 şu an Huawei Online Mağazası'nda 29.999 TL üzerinden satışta. İncelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

#işbirliği