Huawei Mate X'in Çıkış Tarihi Bir Kez Daha Doğrulandı

Sektörel savaşın katlanabilir telefonlara da yansımasıyla Samsung da dâhil olmak üzere tüm önde gelen şirketler girişimlerine başlamıştı. Haziran ayında çıkması beklenen Huawei Mate X'in çıkışı ise ertelenmişti ancak telefonun çıkışı bir daha ertelenmeyecek çünkü Mate X'in ekim ayında bizlerle olacağı bir kez daha doğrulandı.

IFA 2019 fuarında Huawei’nin yeni yonga seti Kirin 990 5G’yi görmüştük. 7 nm mimariye sahip yonga seti, Huawei’nin en güçlü yonga seti olarak geçiyordu. Hatta yonga setinin üzerinde bulunan 5G modemi de Dünya’nın en güçlüsü olarak anılıyordu.

Aynı fuarda duyurulan bir başka bilgi de Huawei’nin katlanabilir telefonu Huawei Mate X hakkındaydı. Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada Huawei Mate X’i ekim ayında çıkarmayı planladıklarını söylemişti.

Huawei Mate X, ekim ayında bizlerle olacak:

Çıkan haberlere göre bu tarih yeniden doğrulandı. Huawei’de müşteri hizmetleri departmanında görev yapan Guan Wei, cihazın ekim ayında çıkacağını doğrulayan bir yazı paylaştı. Wei’nin paylaştığı yazıda telefonun tanıtılacağı kesin tarih yer almasa da tarihin Huawei’nin internet sitesinde, forumunda ve resmi Weibo hesabında duyurulacağı söyleniyor.

Bu noktada hatırlatmamız gereken bir detay var. Huawei’nin ilk katlanabilir telefonu Mate X’in ekim ayındaki çıkışı yalnızca Çin için geçerli olacak. Cihazın global pazara çıkış tarihi ise kasım ayı olarak planlanıyor.

Huawei, aslında Mate X’i haziran ayında çıkarmayı planlıyordu ancak daha sonra şirket, telefonun çıkış tarihini erteleme kararı almıştı. Bu karar için ise herhangi bir sebep belirtmemişti. Bazı tahminlere göre ise ertelemenin sebebi, ABD tarafından konulan yaptırımlar olabilir.