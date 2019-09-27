Batarya ve Klavye Sorununu Çözen iOS 13.1.1 Yayınlandı

Geçtiğimiz salı günü Apple'ın da kabul ettiği ve üçüncü taraf klavye uzantılarının izin verilmemesine rağmen tam erişime sahip olmasına neden olan bir hata, bugün yayınlanan iOS 13.1.1 güncellemesi ile giderildi. Güncellemenin detaylarına ve diğer düzeltmelere gelin birlikte göz atalım.

Apple, iOS 13.1 güncellemesini kullanıma sunmasından yalnızca üç gün sonra bugün itibarıyla iOS 13.1.1'i kullanıcılarına sundu. Batarya tüketimi, Siri'nin anlama sorunlarının çözümü, geri yükleme ve diğer birkaç iyileştirmeyi de içeren güncellemenin ana odağı ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir hata ile “üçüncü parti klavye uzantılarına tam yetki verme sorunu” oldu.

Apple, geçtiğimiz salı günü bazı üçüncü taraf klavye uzantılarının, kullanıcının izni olmadan iPhone ve iPad verilerine erişmesini sağladığını doğrulamıştı. Hem iOS hem de iPadOS’ta meydana gelen hatanın düzeltilmesiyle ilgili o gün belirli bir zaman çizelgesi açıklamayan şirket, bugün her iki işletim sisteminin de 13.1.1 versiyonunu kullanıma sundu.

Güncellemeyle birlikte pek çok sorun giderildi:

Sürüm notlarına göre iOS 13.1.1, üçüncü taraf klavye uygulamaları için bir güvenlik sorununu düzeltti, pilin daha çabuk bitmesine neden olabilecek belirtilmemiş sorunları ve bir iPhone'un geri yüklenmesini önleyebilecek sorunları çözdü. Ayrıca diğer düzeltmeleri ve sürüm notlarını da aşağıda görebilirsiniz.

iPhone'un geri yüklenmesini engelleyebilecek sorunlar düzeltildi.

Pilin daha çabuk bitmesine neden olabilecek bir sorun giderildi.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'teki Siri isteklerinin tanınmasını etkileyebilecek bir sorun giderildi.

Safari arama önerilerini kapattıktan sonra yeniden etkinleşmesine neden olan bir sorun giderildi.

Hatırlatıcıların yavaşça senkronize edilmesine neden olabilecek bir sorunu giderildi.

Üçüncü parti klavye uygulamaları için bir güvenlik sorunu giderildi.

Şu an indirilebilir olan iOS 13.1.1 güncellemesinin boyutu ise 426,8 MB. Güncellemeyi indirmek içinse iPhone cihazlarınızda şu adımları takip edebilirsiniz: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme.