Çinli teknoloji devi Huawei, Mate 40 serisini tanıtmanın yanı sıra yeni işlemcilerini de kullanıcılarının beğenisine sundu. 5 nm mimarisine sahip Kirin 9000 5G SoC ve Kirin 9000E isimli yeni işlemcilerin özellikleri de açıklandı.

Huawei, bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte birçok yeni teknolojisini dünyaya tanıttı. Lansmanın yıldızı hiç kuşkusuz Huawei Mate 40 serisi olsa da Huawei Eyewear II, Watch GT 2 Porsche Design ve Petal Maps de kullanıcıların ilgisini çeken noktalar arasında bulunuyordu.

Yine de telefonlardan sonra belki de en çok ilgiyi çeken şey Huawei'nin telefonlarına güç verecek işlemciler oldu. Şu an piyasada mevcut olan en karmaşık 5 nm'lik 5G SoC olduğu söylenen Kirin 9000 Series'in Kirin 990 5G'nin yerini alacağı ifade edildi.

15 milyar iletken sınırını aşan ilk işlemci

15,3 milyardan fazla iletkene sahip olduğu söylenilen yeni işlemci, 15 milyar sınırını aşan ilk işlemci olmayı da başarıyor. Bu da Huawei'nin HiSilicon Kirin 9000 işlemcisini bu zaman kadarki en yoğun 5G işlemcisi yapıyor.

Güçlü işlemci aynı zamanda 3,13 GHz'e kadar çıkabilen çekirdekleri bünyesinde bulunduruyor. 8 çekirdekli işlemcide bir adet büyük 3,13 GHz'lik Cortex A-77, üç adet orta boyutlu ve 2,54 GHz'lik Cortex-A77'nin yanı sıra 2,05 GHz'lik hızlarda dört adet küçük Cortex-A55 bulunuyor. İşlemcinin temel frekansıysa Snapdragon 865+'ın biraz üstünde olduğu için işlemci şu anki en hızlı telefon işlemcisi olarak adlandırılıyor. İşlemcinin görüntü işleme birimindeyse 24 çekirdekli Mali-G78 olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei'nin tanıttığı diğer işlemci olan Kirin 9000E'ye baktığımızdaysa GPU'da bulunnan çekirdek sayısı 22'ye düşüyor. 8 çekirdekli bir dizilimi kullanan işlemciler CPU tarafında değişiklik göstermiyor.

İşlemcilerde 5G tarafını incelediğimiz zaman Wi-Fi 2,4 GHz ve Wi-Fi 5 GHz'i görmek mümkün. İşlemcinin yüksek internet hızları, değişken bağlantı durumlarında düşük süreleri ve eş zamanlı indirmeleri destekleyeceği de biliniyor.