Huawei Mate 40 Pro'nun Göz Alıcı Duvar Kağıtları Yayınlandı

Huawei'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni amiral gemisi serisinde yer alan Mate 40 Pro'nun duvar kâğıtları tüm akıllı telefon kullanıcılarına sunuldu. Yayınlanan 17 duvar kâğıdının hepsi 2K çözünürlüğündeydi.

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde hem özellikleri hem de tasarımıyla herkesin ilgisini çekmeyi başaran yeni amiral gemisi serisi Mate 40'ı duyurmuştu. Huawei'nin Mate 40 serisi, Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ modelleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmuştu.

Bu üç model arasında Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro+ farklı donanımlara sahip olsa da tamamen aynı duvar kâğıtlarını taşıyordu. Akıllı telefonların duvar kâğıtları, Mate serisiyle birlikte sunulan duvar kâğıtlarının üst düzey kalitede olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu duvar kâğıtlarını kullanmanız içinse artık Mate 40 serisinden bir modele sahip olmanız gerekmiyor.

Huawei Mate 40 Pro duvar kâğıtları yayınlandı:

Gizmochina, Huawei'nin Mate 40 Pro modelinde sunduğu 17 duvar kâğıdının tamamını akıllı telefon kullanıcılarıyla paylaştı. Üstelik duvar kâğıtları, 2.772 x 2.772 piksel olacak şekilde 2K çözünürlükte yayınlandı. Siz duvar kâğıtlarını indirmeden önce bir bakmak istiyorsanız yazımızda seçtiğimiz duvar kâğıtlarının düşük çözünürlüklülerini görebilirsiniz.

Eğer duvar kâğıtlarının tamamını yüksek çözünürlüklü olarak indirmek isterseniz bu bağlantıya giderek duvar kâğıtlarının yer aldığı sıkıştırılmış dosyayı indirebilirsiniz. Yalnızca 120 MB büyüklüğünde olan dosyayı indirdikten sonra içindeki klasöre girerek 17 duvar kâğıdına ulaşabilir ve telefonunuza çıkarabilirsiniz.

Yeni akıllı telefon serisi, Huawei'nin şelale ekran tasarımına yeniden yer veriyordu. Bu, bazı kullanıcılar için can sıkıcı bir nokta olsa da telefonun sunduğu özellikler konusunda kimse şikayet etmiyordu. Zira Huawei, özellikle 5 nm Kirin 9000 işlemcisiyle akıllı telefon sektöründe çitayı epey yükseltmişti.

Huawei'nin Qualcomm Snapdragon 865+ ve MediaTek Dimensity 1000+ gibi amiral gemisi işlemcilerini geçmeyi başardığı 8 çekirdekli Kirin 9000, bünyesinde 24 çekirdekli Mali-G78 GPU'yu barındırıyor. Şirketin üstün performanslı işlemcisi, 15 milyar iletken sınırını aşan ilk işlemci olmayı başardı.