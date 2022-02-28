Bugün, teknoloji dünyasını yakından takip eden tüketiciler için önemli bir gün. Zira dünyanın en popüler teknoloji fuarlarından MWC 2022 (Mobile World Congress - Mobil Dünya Kongresi), bugün itibarıyla Barselona'da başladı. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri de bu etkinliklerde sahne almaya başladılar. Şimdi sizlere, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin MWC 2022'de tanıttığı iki dizüstü bilgisayardan bahsedeceğiz.
Huawei'nin MWC 2022'de tanıttığı dizüstü bilgisayarlar, "MateBook X Pro 2022" ve "MateBook E 2022" olarak isimlendiriliyorlar. Her iki model de tüketicileri memnun özelliklerle donatılmış olsalar da özellikle MateBook X Pro 2022, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarları tüketicilere neler vadediyor?
Karşınızda Huawei MateBook X Pro 2022
Huawei MateBook X Pro 2022, 14,2 inç büyüklüğünde ince çerçeveli bir ekrana sahip. 3K çözünürlükteki bu ekranın 90 Hz tazeleme oranı sunuyor oluşu da dikkatlerden kaçmıyor. Intel Core i7-1195G7 Tiger Lake-U işlemciden güç alan, bu gücü 16 GB RAM ile 1 TB SSD ile destekleyen dizüstü bilgisayarın 60 Wh bataryası ise 15 dakikalık şarj ile 3 saat kullanılabiliyor.
Huawei MateBook X Pro 2022 teknik özellikleri
- Ekran: 14,2 inç, 3K, 90 Hz, 500 nit parlaklık
- İşlemci: Intel Core i7-1195G7 Tiger Lake-U (5.0 GHz'ye kadar)
- GPU: Intel Iris Xe Graphics
- RAM: 16 GB LPDDR4
- Depolama: 1 TB NVMe PCIe SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
Yalnızca gri renk seçeneği ile satın alınabilecek MateBook X Pro 2022'nin fiyatı, 2.120 dolar olarak açıklandı. Dizüstü bilgisayarın Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz net değil.
Huawei MateBook E 2022
Huawei MateBook E 2022 ise aslında hem tablet hem de dizüstü bilgisayar. Mobiliteyi sağlamak için tasarlanmış ikisi bir arada bilgisayar, 12,6 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. 2. nesil Huawei M-Pencil desteğine sahip olan model, 11. nesil Intel işlemciler ve 16 GB'ye kadar da RAM seçeneği sunuyor. Tüketiciler, bu modeli en yüksek 512 GB'lik depolama alanı ile satın alabilecekler.
Huawei MateBook E 2022 teknik özellikleri
- Ekran: 12,6 inç, WQXGA OLED
- İşlemci: Intel Core i3-1110G4 / i5-1130G7 / Core i7-1160G7
- GPU: Intel UHD / Intel Iris Xe Graphics
- RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x
- Depolama: 128 GB /2 56 GB / 512 GB NVMe PCIe SSD
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
- Kamera: 13 MP (arka) + 8 MP (ön)
Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre MateBook E 2022, 725 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bu fiyat; Intel Core i3-1110G4 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyon için geçerli. Serinin en üst düzey modeli olan Intel Core i7-1160G7 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonun fiyatı ise 1.560 dolar olarak açıklandı.