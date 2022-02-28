Bugün başlayan MWC 2022 etkinliklerinde sahne alan Huawei, iki yeni dizüstü bilgisayar tanıttı. MateBook X Pro 2022 ve MateBook E 2022 isimli dizüstü bilgisayarlar, tüketicilerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor.

Bugün, teknoloji dünyasını yakından takip eden tüketiciler için önemli bir gün. Zira dünyanın en popüler teknoloji fuarlarından MWC 2022 (Mobile World Congress - Mobil Dünya Kongresi), bugün itibarıyla Barselona'da başladı. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri de bu etkinliklerde sahne almaya başladılar. Şimdi sizlere, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin MWC 2022'de tanıttığı iki dizüstü bilgisayardan bahsedeceğiz.

Huawei'nin MWC 2022'de tanıttığı dizüstü bilgisayarlar, "MateBook X Pro 2022" ve "MateBook E 2022" olarak isimlendiriliyorlar. Her iki model de tüketicileri memnun özelliklerle donatılmış olsalar da özellikle MateBook X Pro 2022, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarları tüketicilere neler vadediyor?

Karşınızda Huawei MateBook X Pro 2022

Huawei MateBook X Pro 2022, 14,2 inç büyüklüğünde ince çerçeveli bir ekrana sahip. 3K çözünürlükteki bu ekranın 90 Hz tazeleme oranı sunuyor oluşu da dikkatlerden kaçmıyor. Intel Core i7-1195G7 Tiger Lake-U işlemciden güç alan, bu gücü 16 GB RAM ile 1 TB SSD ile destekleyen dizüstü bilgisayarın 60 Wh bataryası ise 15 dakikalık şarj ile 3 saat kullanılabiliyor.

Huawei MateBook X Pro 2022 teknik özellikleri

Ekran: 14,2 inç, 3K, 90 Hz, 500 nit parlaklık

14,2 inç, 3K, 90 Hz, 500 nit parlaklık İşlemci: Intel Core i7-1195G7 Tiger Lake-U (5.0 GHz'ye kadar)

Intel Core i7-1195G7 Tiger Lake-U (5.0 GHz'ye kadar) GPU: Intel Iris Xe Graphics

Intel Iris Xe Graphics RAM: 16 GB LPDDR4

16 GB LPDDR4 Depolama: 1 TB NVMe PCIe SSD

1 TB NVMe PCIe SSD İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Yalnızca gri renk seçeneği ile satın alınabilecek MateBook X Pro 2022'nin fiyatı, 2.120 dolar olarak açıklandı. Dizüstü bilgisayarın Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz net değil.

Huawei MateBook E 2022

Huawei MateBook E 2022 ise aslında hem tablet hem de dizüstü bilgisayar. Mobiliteyi sağlamak için tasarlanmış ikisi bir arada bilgisayar, 12,6 inç büyüklüğünde OLED ekranla geliyor. 2. nesil Huawei M-Pencil desteğine sahip olan model, 11. nesil Intel işlemciler ve 16 GB'ye kadar da RAM seçeneği sunuyor. Tüketiciler, bu modeli en yüksek 512 GB'lik depolama alanı ile satın alabilecekler.

Huawei MateBook E 2022 teknik özellikleri

Ekran: 12,6 inç, WQXGA OLED

12,6 inç, WQXGA OLED İşlemci: Intel Core i3-1110G4 / i5-1130G7 / Core i7-1160G7

Intel Core i3-1110G4 / i5-1130G7 / Core i7-1160G7 GPU: Intel UHD / Intel Iris Xe Graphics

Intel UHD / Intel Iris Xe Graphics RAM: 8 GB / 16 GB LPDDR4x

8 GB / 16 GB LPDDR4x Depolama: 128 GB /2 56 GB / 512 GB NVMe PCIe SSD

128 GB /2 56 GB / 512 GB NVMe PCIe SSD İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Windows 11 Home Kamera: 13 MP (arka) + 8 MP (ön)

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre MateBook E 2022, 725 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bu fiyat; Intel Core i3-1110G4 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyon için geçerli. Serinin en üst düzey modeli olan Intel Core i7-1160G7 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonun fiyatı ise 1.560 dolar olarak açıklandı.