Huawei MatePad’in Özelliklerini Gösteren Tanıtım Posteri

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin önümüzdeki günlerde piyasaya süreceği yeni tableti MatePad'in özelliklerini gösteren bir tanıtım posteri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüye göre Huawei MatePad, 2K ekran ve kalem desteğiyle birlikte gelecek.

Günümüzde tablet sektörünün büyük bir bölümüne iPad cihazlar ile Apple hükmediyor. Buna rağmen sektörde hâlâ iddialarını sürdüren Samsung ve Huawei gibi devler de üretimlerine devam ediyor. Bu isimlerden Huawei, sektördeki etkinliğini artırmak için yakın zamanda ‘Huawei MatePad’ adı verilen yeni bir tablet piyasaya sürmeyi planlıyor.

Huawei MatePad Pro’nun biraz daha az güçlü versiyonu olması beklenen MatePad’in sunacağı özellikler merak konusu. Bugün ortaya çıkan yeni bir tanıtım posteriyse ürün hakkında pek çok soru işaretini giderecek gibi görünüyor. Dilerseniz gelin tabletin tanıtım posterine ve doğrulanan özelliklerine yakından bakalım.

Huawei MatePad neler sunuyor?

Paylaşılan görüntüye göre Huawei MatePad, beklendiği gibi 2K ekranla birlikte müşterilerin karşısına çıkacak. Bu noktada cihazın sunacağı ekran boyutu henüz net olarak bilinmese de önceki raporlar, tabletin 10,4 inç ekrana sahip olacağını söylüyordu. Bu da Huawei’nin yeni tabletinin iPad Pro’ya kıyasla nispeten küçük bir ekran sunacağı anlamına geliyor.

Donanım kısmına geldiğimizde aynı posterde Kirin 810 ibaresinin yer aldığını görebiliyoruz. Öte yandan tablette işlemciye ek olarak 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca şarj için USB-C bağlantı noktası olan 7.250 mAh’lik bataryanın ve Android 10 tabanlı EMUI 10.1’in de tablette yer aldığı biliniyor.

Wi-Fi ve 4G olmak üzere iki farklı model olarak sunulması beklenen tableti arka tarafına çevirdiğimizde 8 MP çözünürlüğünde bir kamera ve hemen üstünde yer alan LED flaş dikkat çekiyor. Cihazın ön tarafında da benzer şekilde 8 MP’lik bir selfie kamerasının bulunduğunu da belirtelim.

Huawei’nin kalem desteği sunan yeni tabletine dair bilinenler şimdilik bu kadar. Cihazın piyasaya sürülme tarihi veya fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmasa da yakın zamanda daha çok bilginin gün yüzüne çıkması bekleniyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.