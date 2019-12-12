Huawei P40 Lite, Nova 6 SE’nin Yenilenmiş Versiyonu Olacak

Huawei'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi P40 ile ilgili yeni bir iddia, gündeme bomba gibi düştü. Ortaya atılan yeni iddialar, Huawei'nin yakın geçmişte piyasaya sürdüğü "Nova 6 SE"yi yeniden tasarlayacağı ve 2020 yılında P40 Lite ismiyle piyasaya süreceğini gösteriyor.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin, popüler modellerinden bir tanesi olan P30 serisinin halefi üzerinde çalıştığı biliniyor. Üstelik bu telefonla ilgili bugüne dek ortaya atılan bazı iddialar da vardı ve hatta Huawei P40'a ait olduğu ileri sürülen bir görüntü, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Teknoloji devinin bu telefonu ne zaman duyuracağı şu an için netleşmiş durumda değil ancak görünen o ki Huawei, P40 serisinde en az iki üye bulunduracak.

Geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialar, Huawei P40'ın 6.57 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağını, bu ekranın 2K çözünürlük sunacağını ve HDR desteğinin bulunacağını gösteriyordu. Ayrıca Huawei'nin yaklaşmakta olan akıllı telefonu, Kirin 990 işlemcisinden güç alacak. Ortaya çıkan yeni söylentiler ise Huawei P40'a, bir de P40 Lite'ın eşlik edeceğini gösteriyor.

Nova 6 SE, P40 Lite olarak karşımıza çıkabilir

Aslına bakacak olursak bu durum çok da şaşılacak bir şey değil. Çünkü akıllı telefon üreticileri, genelde böyle bir yaklaşım sergiliyorlar ve ana modellerinin yanına bir de "Lite" model ekliyorlar. Lite model, ana modele oranla daha düşük donanımsal özelliklere sahip oluyor ve böylelikle de tüketiciler, biraz daha uygun bir fiyatla bu telefonu alabiliyorlar.

Ancak Huawei P40 Lite ile ilgili ilginç bir detay var. Şöyle ki iddialara göre Huawei P40 Lite, zaten hayatımızda. Söylentiler, Huawei'nin kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü "Nova 6 SE" modelini yeniden tasarlayıp, 2020 yılında bu modeli P40 Lite olarak piyasaya süreceği yönünde. Fakat şu an, bu durumun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilmek çok da mümkün değil.

Huawei P30 serisi, geçtiğimiz mart ayında tüketicilerin beğenisine sunuldu. Dolayısıyla Huawei P40 serisinin de 2020'nin mart ayında piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz. Ancak bu konuyla ilgili de bazı çelişkiler var. Öyle ki ortaya atılan iddialar, Huawei P40 serisinin mart ayını beklemeyeceğini, ocak ya da şubat ayında duyurulabileceğini ortaya koyuyor.

Çinli teknoloji devinin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi, bir süredir tartışmaların odak noktası olmuş durumda. Ancak şu an için hem P40 hem de P40 Lite ile ilgili somut bir bilgiye sahip değiliz. Elimizde sadece, bu modellerle ilgili sızıntı ve söylentiler var. Bakalım Huawei, yeni amiral gemisi serisinde nasıl bir yaklaşım izleyecek ve bu iddialar, ne denli gerçekleşecek?