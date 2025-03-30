Huawei'nin katlanabilir telefon sektörüne yeni bir soluk getirecek telefonu Huawei Pura X satışa sunuldu.

Huawei’nin en yeni katlanabilir telefonu Pura X, bugünden itibaren Çin'de satışa sunuldu.

Geleneksel kitap veya kapak tarzı katlanabilir telefonlardan farklı olarak yana doğru katlanan bu cihaz, açıldığında daha geniş bir ekran deneyimi sunuyor.

Pura X'in sahip olduğu bu etkileyici tasarım, 16:10 en-boy oranına sahip 6,3 inç geniş ekran sunarak belge okumak, web’de gezinmek ve birden fazla işlemi aynı anda yapabilmek için daha fazla alan sağlıyor. Kapalı hâldeyken ise cihazın arkasında, üçlü kamera ünitesinin altında yer alan kare bir kapak ekranı bulunuyor.

Pura X, Huawei’nin en yeni işletim sistemi HarmonyOS 5 ile gelen ilk telefon konumunda. Telefon ayrıca 4.720 mAh pil ile uzun bir kullanım süresi sunarken, gücünü Kirin 9020 işlemcisinden alıyor.

Huawei Pura X özellikleri

Ekran 6.3 inç OLED

1320x2120 (FHD+)

120 Hz yenileme hızı İşlemci Kirin 9020 RAM 12 GB Depolama 256 GB/512 GB/1 TB Arka Kamera 50MP ana kamera

40MP ultra geniş açılı

8MP telefoto

1.5MP Ön Kamera 10.7MP Pil 4.720 mAh, 66W kablolu, 40W kablosuz şarj İşletim Sistemi HarmonyOS 5

Huawei Pura X fiyatı

Model Fiyat Huawei Pura X 12 GB + 256 GB 7.499 yuan (yaklaşık 1.033 dolar) Huawei Pura X 12 GB + 512 GB 7.999 yuan (yaklaşık 1.102 dolar) Collector’s Edition

(Uydu İletişimi, Üç Renkli Deri Arka Kapak)

12 GB + 512 GB 8.999 yuan (yaklaşık 1.239 dolar) Collector’s Edition

(Uydu İletişimi, Üç Renkli Deri Arka Kapak)

12 GB + 1 TB 9.999 yuan (yaklaşık 1.377 dolar)