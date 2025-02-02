Huawei Mate XT, küresel lansman öncesinde TDRA sertifikası aldı. Cihazın teknik özellikleri ve olası çıkış tarihi netleşmeye başladı.

Huawei'nin üçe katlanabilen akıllı telefonu Mate XT'nin küresel lansmanı öncesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Lansman öncesi Birleşik Arap Emirlikleri’nin Telekomünikasyon ve Dijital Hükümet Düzenleme Kurumu (TDRA) tarafından sertifikalandırıldı.

Huawei Mate XT'ye dair yeni detaylar ortaya çıktı. Üçe katlanabilen akıllı telefonun küresel lansmanı öncesinde ortaya çıkan bilgiler, cihazın yakında uluslararası pazarda satışa sunulabileceğini gösteriyor. İşte ortaya çıkan detaylar!

Huawei Mate XT ile ilgili yeni detaylar

Huawei Mate XT, GRL-LX9 model numarasıyla TDRA veri tabanında listelendi. Ancak veri tabanı, cihazın teknik özellikleri veya kesin çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir detay paylaşmadı. Yine de bu gelişme modelin Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulacağının güçlü bir göstergesi. Geçmiş raporlar Mate XT’nin 2025’in ilk çeyreğinde küresel pazarda yer alabileceğini öne sürmüştü.

Huawei Mate XT, 6.4 inçlik bir ekrana sahip ve açıldığında ekran boyutu 7.9 inç ve tam açık hâlde 10.2 inç oluyor. OLED LTPO panel kullanan ekran, 120 Hz yenileme hızı, 440 Hz PWM karartma ve 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı sunuyor. Cihazda Kirin 9010 işlemci bulunuyor ve 16 GB RAM ile 1 TB’a kadar depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 5.600 mAh batarya, 66W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sağlıyor. Kamera tarafında, cihazın arkasında 50 MP ana kamera (f/1.4 - f/4.0 değişken diyafram ve OIS desteği), 12 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP periskop telefoto lens yer alıyor. Ön kısımda ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor.

Mate XT’nin küresel versiyonunun Çin’deki modelle aynı teknik özelliklere sahip olması bekleniyor. TDRA sertifikasyonu, cihazın uluslararası pazara çıkışının yaklaştığını gösteriyor. Huawei’nin önümüzdeki iki ay içinde resmi duyuruyu yapması ve Mate XT’yi küresel pazarda satışa sunması muhtemel.