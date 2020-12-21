Huawei, orta segmentte yer alan, buna rağmen oldukça dikkat çekici özellikler sunan yeni akıllı TV modelleri Vision S serisini duyurdu.

Çinli teknoloji devi Huawei, kendi işletim sistemi olan HarmonyOS ile çalışan yeni akıllı TV modelleri Huawei Vision S serisini duyurdu. İki farklı modelden ve üç farklı ekran boyutundan oluşan akıllı TV’lerden Vision S modeli 55 inç ve 66 inç; Vision S Pro ise 65 inç ve 75 inç şeklinde iki ayrı ekran boyutunda geliyor.

Honghu işlemcisinden güç alan yeni Huawei Vision S akıllı TV’ler, 120 Hz yenileme hızı, 4K çözünürlük, yüzde 92 DCI-P3 renk paleti gibi özellikler sunuyor. Her iki TV modeli de HarmonyOS işletim sistemi sayesinde oyun, eğitim, sağlık, ofis gibi pek çok farklı alanda özellikler sunarken, akıllı telefon ve ekranlar arasında kesintisiz bağlantı sunuyor. Ayrıca tüm TV modelleri 4 adet Huawei Sound 10W hoparlör ile geliyor.

Huawei’nin akıllı TV ürünlerinde Vision X, Vision S ve Vision V olmak üzere üç farklı serisi bulunuyor. Vision S, bu noktada orta segment bir TV serisi olarak karşımıza çıkıyor ve akıllı telefonlardaki karşılığının Huawei Nova serisi olduğunu söyleyebiliriz. Huawei’nin yeni Vision S serisi akıllı TV’leri için açıklamış olduğu fiyatlar ise şu şekilde;

Huawei Vision S Serisi fiyatları

Huawei Vision S 55 inç

3 GB + 16 GB - 503 dolar (3.863 TL + vergiler)

3 GB + 32 GB - 564 dolar (4.332 TL + vergiler)

Huawei Vision S 65 inç

3 GB + 16 GB - 762 dolar (5.852 TL + vergiler)

3 GB + 32 GB - 1.067 dolar (8.195 TL + vergiler)

Huawei Vision S Pro 65 inç

3 GB + 32 GB - 869 dolar (6.674 TL + vergiler)

Huawei Vision S Pro 75 inç