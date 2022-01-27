Almanya merkezli tekstil devi Hugo Boss, yeniden markalaşma yoluna gitti. Yapılan açıklamalara göre Hugo, artık Z kuşağına hizmet edecek. Boss'un hedef kitlesi ise Y kuşağı olacak. Her iki marka da tek çatı altında kalmaya devam edecek.

Dünyanın en popüler lüks giyim markalarından bir tanesi olan Hugo Boss, çok radikal bir karar aldığını açıkladı. Şirket, alınan bu karar doğrultusunda, Hugo ve Boss olarak iki ayrı marka üzerinden bambaşka hedef kitlelerine hizmet verilecek. Peki şirket, neden böyle bir karar aldı?

Şirketin yeniden markalaşma yoluna gitmesi, Haziran 2021'de CEO'luk koltuğuna oturan Daniel Grieder tarafından alınan önemli kararlardan bir tanesi. 20 yıldan uzun süredir Tommy Hilfiger CEO'luğu yapan Grieder, Hugo Boss'un cirosunu 2025'e kadar ikiye katlayıp 4 milyar euroya çıkarabilme planları kapsamında böyle bir karar almış gibi görünüyor.

Hugo gençlere, Boss orta yaşlılara odaklanacak

Aslına bakacak olursak Hugo Boss'un hem Hugo hem de Boss markaları ürünleri mevcuttu. Ancak bu durum, alınan kararla yeni bir boyut kazanacak. Öyle ki Hugo isimli marka daha çok Z kuşağına, Boss isimli marka ise 25 ila 40 yaş arasındaki Y kuşağına odaklanacak. Yapılacak çalışmalar ile markaların hedef kitleleri birbirlerinden ayrılmış olacak. Bu bağlamda; şirketin pazarlama stratejisi de tamamen değişecek.

Yapılan açıklamalara göre Hugo, reklam çalışmalarında daha çok TikTok'a odaklanacak. Z kuşağının bayılarak kullandığı uygulamadaki ünlü isimler, Hugo'nun reklamını yapacak. Üstelik Hugo markalı ürünler, artık daha uygun fiyatlı olacak. Boss markasına baktığımızda ise Instagram'ın ön plana çıktığını göreceğiz. Yenilenen logolar da tüketicilere doğrudan yansıtılacak ve alınan bu kararın anlaşılabilmesi sağlanmış olacak.

Hugo ve Boss'un yenilenen logoları