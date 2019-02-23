Hurdalıktan Çıkarılıp Yeniden Hayata Döndürülen 7 Otomobil

Sayısız televizyon programına ve birçok belgesele konu olan eski klasik otomobillerin restore edilerek hayata döndürülmesi, aslında dünyanın en zor işlerinden biri. Bu zorluğun üstesinden gelebilen ustaların elinden çıkmış, 7 harika projeyi sizlerle paylaşıyoruz.

Eskimiş otomobilleri ihtişamlı günlerine geri döndürmek oldukça maliyetli ve zor bir iş olsa da restorasyon işlemlerinden sonra karşımıza çıkan otomobiller, yapılan çalışmaların her şeye değdiğini gösteriyor. Tabii restorasyonun, alanında uzman kişiler tarafından yapılması çok önemli. Son halleriyle olduğu kadar ilginç hikayeleriyle de şaşkınlıktan ağzımızı açık bırakan otomobillere gelin birlikte göz atalım.

1. 1964 Porsche 911:

1964’te üretilen Porsche 911’in ilk modelleri, oldukça nadir bulunuyordu. 1993 yılında Porsche uzmanı Bob Hahn’ın klasik araba aramak için ABD’ye gittiği sırada bir atölyede gördüğü bu araç, 20 yıldır o atölyede sahibi tarafından terkedilmiş halde duruyordu. Motoru dahil birçok eksiği bulunan aracı 9.500 dolara satın alıp eski günlerine geri döndüren Hahn, bu Porsche 911’i 1996 yılında tam 400.000 dolara satarak büyük bir kar etmişti.

2. Ferrari Dino 246 GTS:

1978 yılında Los Angeles’ta toprağa gömülü olarak bulunan Ferrari Dino 246 GTS’in hikayesi oldukça ilginç. Bir evin bahçesinde oyun oynayan çocukların, oyun gereği toprağı kazdıktan sonra gördükleri metal parçayı ailelerine söylemesiyle başlayan macera, polislerin olaya dahil olmasıyla daha da ilginç bir hal almıştı. Polisin 1974 yılında çalındığını tespit ettiği otomobilin, aslında sahibinin sigortadan para alabilmek için organize ettiği olayın bir parçası olduğu anlaşılmıştı. Araştırmalardan sonra sigorta şirketine teslim edilen Ferrari Dino 246 GTS, aşağıdaki fotoğraftan görebileceğiniz gibi eski ihtişamlı günlerine geri dönmüştü.

3. 1973 Datsun 240Z:

Datsun 240Z, nereden nereye dedirtecek türden bir geri dönüş hikayesine sahip. Hurdalığa terk edilen Datsun 240Z’nin aslında henüz işi bitmemişti fakat aracın sahibi bunun farkında değildi. Nissan S30 olarak da bilinen otomobilin hurdalıktayken arka tekerlekleri satılmış, kapıları tamamen bozulmuştu. Orijinal görüntüsünden oldukça uzak olan otomobili keşfeden bir restorasyon ustası tarafından ikinci bir şans verilen Datsun 240Z, yaşadığı olağanüstü değişimle herkesi şaşırtmıştı. Aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz hale gelen otomobil, daha sonra fuarlarda sergilenmeye başlamıştı.

4. 1950 Ferrari 166MM Barchetta

Ferrari’nin henüz yeni bir şirketken yalnızca 25 tane ürettiği özel araç 166MM Barchetta’nın ardında tam bir geri dönüş hikayesi bulunuyor. Aracın ilk sahibi tarafından yıllarca ahırda tutulan bu otomobil, 8.000 dolara satılmış ve yeni sahibi tarafından Kaliforniya’ya götürülmüştü. Bir süre kullanıldıktan sonra arızalanan 166MM Barchetta, sahibi tarafından evin arka bahçesine üzeri örtülü bir şekilde terk edilmişti. Yıllar sonra aracın sahibinin ölümüyle eve gelip bu arabayı bulan çocukları, büyük şaşkınlık yaşamışlardı. Aracı, aşağıdaki fotoğraftaki gibi restore ettirip eski günlerine geri döndüren çocuklar, daha sonra 166MM Barchetta’yı tam 1 milyon dolara bir klasik araba tutkununa satarak zengin olmuştu.

5. 1967 Jaguar XKE Roadster

1967 yılına damga vuran Jaguar XKE Roadster, efsane bir geri dönüş hikayesine sahip. Sahibi tarafından eski bir açık garaja park edilen otomobil, yıllarca o garajda hayata dönmeyi beklemişti. 1990’larda açık garajın etrafına duvar örülmüş ve Jaguar XKE Roadster içeride kalmıştı. Sahibinden hala ses seda yoktu. Neredeyse 30 yıl garajda park halinde kalan otomobilin sahibi 2000’de ortaya çıktı ve aracını almak için duvarları yıktırdı. Restorasyona sokulan Jaguar XKE Roadster, aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi eski günlerine geri döndü.

6. 1934 McLaughlin Buick Coupe

1966’da yalnızca 300 dolar ödeyerek satın aldığı McLaughlin Buick Coupe’yi restore etmek için yıllarını harcayan Peter Trant, tam 33 yılda tamamladığı restorasyonla harikalar yaratmıştı. İlk aşamada ucuz bir otomobil alıp Kanada’yı uçtan uca gezmek isteyen Trant, araçta “Seri üretim için değildir” yazılı bir plaka bulup otomobili özel kılan detayı fark edince, bu gezi hayalini Lincoln Continental ile gerçekleştirmişti. 1934 McLaughlin Buick Coupe’ye adeta yeni bir hayat veren Trant’ın aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz eseri, baktıkça kendine hayran bırakıyor.

7. 1937 Bugatti Type 57S Atalante:

Yalnızca 17 tane üretilen 1937 Bugatti Type 57S Atalante’den bazıları müzelerde sergilenirken, 1 tanesi yıllarca bulunamadı. Kayıp otomobilin sahibi Dr. Harold Carr, obsesif kompulsif bozukluk yaşıyordu ve Atalante’yi bir Jaguar ve bir Aston Martin ile birlikte gizli bir garaja saklamıştı. Harold Carr’ın hayatını kaybetmesinden sonra yeğeninin keşfettiği garaj, tam 70 yıllık gizemi de ortadan kaldırmıştı. Restore edilen Atalante, 2009 yılında Paris’te düzenlenen Retromobil Otomobil Fuarı’nda sergilenmiş ve tam 8,8 milyon dolara satılmıştı.

Eski otomobillerin yeniden hayat bulduğu çalışmaları derlediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizce en büyük değişimi hangi araç yaşamış? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Otomobiller hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.

Kaynakça: Luxedb, Jalopnik, The Coolist, Driving