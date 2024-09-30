Hyundai'dan sektörde ulaşılması zor bir rekor geldi. Şirket, 100 milyonuncu otomobilini ürettiğini açıkladı. Hyundai'ın ürettiği 100 milyonuncu otomobil, bir IONIQ 5'ti.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte banttan indirdiği 100 milyonuncu otomobilini, sahibine teslim etti. Hyundai tarafından üretilen 100 milyonuncu otomobil, bir IONIQ 5'ti.

1967 yılında kurulan Hyundai, ilk fabrikasını 1968 yılında açtı. Güney Kore'nin Ulsan isimli şehrinde kurulan fabrika, Güney Kore için oldukça özel bir yere sahipti. Zira bu fabrika, Güney Kore otomotiv endüstrisinin doğum yeri olarak kabul ediliyor. 57 yıl boyunca durmaksızın çalışan Hyundai, 100 milyon adet üretim ile eşine az rastlanır bir başarıya imza atmış oldu.

Fabrika sayısının artması, 100 milyon üretime ulaşmayı hızlandırdı

Hyundai, 2013 yılında 50 milyonuncu otomobilini ürettiğini açıklamıştı. Yani ilk 50 milyon adet otomobil üretimi, 46 yılda yapılabilmişti. Tabii yıllar içerisinde fabrika sayısının artması ve küresel genişleme, Hyundai'ın daha hızlı bir şekilde 100 milyon üretime ulaşmasını sağladı.

Bildiğiniz üzere Hyundai, Türkiye'de de üretim yapıyor. Ancak firmanın fabrikalarının bulunduğu ülkeler Güney Kore ile Türkiye'den ibaret değil. ABD, Hindistan ve Çekya'da da üretim tesisleri bulunan Hyundai, otomobil modellerinin çeşitliliği nedeniyle tabiri caizse karınca gibi çalışıyor. Bu da markanın oldukça hızlı bir şekilde 100 milyon adet üretim yapabilmesini sağladı.