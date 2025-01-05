Hyundai, Hindistan pazarına özel yeni elektrikli SUV'u Creta Electric'i duyurdu. Araç, uygun fiyata iddialı özellikler sunuyor.

Güney Kore merkezli Hyundai de elektrikli araçlara büyük yatırımlar yapan şirketler arasındaydı. Otomobil devinin Asya pazarına özel elektrikli araçlarla gelmek istediği biliniyordu. Şimdi ise bu kapsamdaki ilk araç bizlerle buluştu.

Hyundai, Creta Electric ismi verilen yeni elektrikli modelini resmen duyurdu. Bu araç, hâlihazırda içten yanmalı versiyonu satılan modelin elektrikli versiyonu. Creta'nın Hindistan pazarına yönelik olacağını belirtelim.

Karşınızda Hyundai Creta Electric

Şirket tarafından paylaşılan fotoğraflara baktığımızda kompakt SUV tipinde bir otomobil olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. 17 inçlik jantlara sahip araç, Hyundai’nin Ioniq modellerinden izler taşısa da kendine has bir tasarıma sahip. Sade ve şık görünümle geldiğini söylemek mümkün. İçten yanmalı kardeşine benziyor demek yanlış olmaz.

Tamamen elektrikli bir model olan Hyundai Creta Electric, 2 farklı motor seçeneğiyle sunulacakmış. Bunlardan biri 42 kWh, diğeri ise 51,4 kWh olarak açıklandı. 0’dan 100 km/sa’e çıkışı ise 7,9 saniye olarak açıklandı.

Batarya tarafında ise uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen iddialı özellikler görüyoruz. Öyle ki araçta, versiyonuna göre sırasıyla 389 ve 473 km menzil sunuluyor. Hızlı şarj ile %10’dan %80 seviyesine 1 saatten daha kısa sürede geldiği de aktarılmış. AC şarj ile %10’dan %100’e çıkışını 4 saatte tamamlayabiliyor.

İç mekânı da standart içten yanmalı Creta’ya benzer. Sadece direksiyon simidi yenilenmiş. İki adet dijital ekran, panaromik cam tavan, sürüş modları gibi özellikleri var. Ayrıca 360 derece kamera, adaptif hız sabitleme ve şerit takibi de yer alıyor.

Hyundai Creta Electric hakkında paylaşılan bilgiler bu kadar. Aracın resmî tanıtımı 17 Ocak’ta düzenlenecek Bharat Mobility Expo 2025’te yapılacak. Fiyatının 25 bin euro’nun altında olması bekleniyor.