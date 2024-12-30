Hyundai, Hindistan'da IONIQ 5 modeli ile dikkat çeken bir dünya rekoru kırdı. IONIQ 5, artık bir yolculuk sırasında en fazla yükseklik farkı yaşayan elektrikli otomobili olarak anılacak.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai'ın sevilen elektrikli otomobillerinden IONIQ 5, dikkat çeken bir rekora imza attı. Guinness Dünya Rekorları tarafından kaydedilen rekor ile Hyundai IONIQ 5, bir yolculuk sırasında en fazla yükseklik farkı yaşayan elektrikli otomobil olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Hyundai, bu rekoru kırabilmek için Hindistan'ı seçti. Yaklaşık olarak 4.800 kilometrelik bir rota belirleyen yetkililer, bu süreçte Hyundai IONIQ 5 ile 5.800 metre rakım farkı yaşadılar. IONIQ 5'in yolculuğu, deniz seviyesinden yüksekliği 5.800 metre kadar olan Himalayalar'daki Umling La bölgesinde başladı ve deniz seviyesinin yaklaşık 3 metre altında bulunan Kerala eyaletinde sona erdi.

Daha önceki rekor, 5.720 metre civarındaydı

Guinness Dünya Rekorları, daha önce de aynı rekor girişimine ev sahipliği yapmıştı. Bu kez karşımıza çıkan otomobil, Çin'in yerli araçlarından Changan Nevo A07'ydi. Çinliler, bu otomobil ile 5.720 kilometre civarında rakım değişikliğine imza atmışlardı. Hyundai IONIQ 5, bu rekoru 80 kilometre kadar fark ile tazelemiş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Hyundai Hindistan üst yöneticilerinden Unsoo Kim oldu. "Bu başarı, Hyundai'ın inovasyona, teknolojik mükemmelliğe ve sürdürülebilirliğe olan sarsılmaz bağlılığının bir kanıtıdır." diyen Unsoo Kim, kırılan rekor ile IONIQ 5'in de kendini ispatlamış olduğunu belirtti.