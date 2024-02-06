Hyundai'nin "Yürüyen" Arabası Elevate'ten Yeni Fotoğraflar Geldi

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Hyundai'nin robotik ayaklara sahip elektrikli otomobili Elevate'e ait görseller paylaşıldı. Bu araç zorlu koşullarda da yolculuk yapmayı sağlıyor.

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai'nin girişimi olan Cradle ile endüstriyel tasarım firması Sundberg-Ferar, yeni bir elektrikli otomobil için birlikte çalışma kararı almış ve üzerinde çalıştıkları aracı da Elevate olarak adlandırmışlardı. Hyundai'nin elektrikli konseptinden yeni görseller geldi. 

"Nihai Hareketlilik Aracı"

Hyundai elevate

Hyundai'nin konsept elektriklisi Elevate için otomobil ya da araba demek mümkün olsa da firmanın amacı bir otomobil değil bir UMV (Ultimate Mobility Vehicle/Nihai Hareketlilik Aracı) üretmek olarak açıklandı. Bu araçların özellikleri ise düz yolda normal bir araç gibi sürülebilmelerine rağmen zorlu arazilerde ya da dikey hareket etmeleri gereken noktalarda robotik ayakları üzerinde  yolculuğu mümkün kılıyorlar. Bu araçları daha önce CES 2024'te de görmüştük. 

Çekirgelerin bacaklarından ilham alınan çok eklemli kompleks bir yapıya sahip olan araç, merdiven çıkabiliyor, suyun üzerine yükselebiliyor ve hatta bazı çukurların üzerinden de atlayabiliyor. Hyundai Başkan Yardımcısı John Sush, "Dünyanın dört bir yanında engelli insanlar, kapılarına kadar gelip tekerlekli sandalyeleriyle binmelerini sağlayabilecek Elevate'ı selamlayacaktır." dedi.

Hyundai elevate

Firmadan yapılan açıklamada ise bu inovasyonun "firmanın, insanların hareketlilik özgürlüklerinin olduğu bir gelecek vizyonuyla" uyuştuğu belirtildi. Elevate'in arazi keşifleri, inşaat veya acil durum arama kurtarma çalışmaları için, geleneksel yollarla ulaşılamayacak yerlere ulaşma imkânı verdiği ifade edildi. Hyundai, hareketliliğin temel bir insan hakkı olduğunu savunurken gelecekte de insanların, farklı ve pratik yolculuk çözümleri talep edeceklerini belirtiyor. 
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Kaynak : https://interestingengineering.com/photo-story/walking-car-in-photos-hyudais-elevate-an-electric-car-with-robotic-legs
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