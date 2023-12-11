Güney Koreli otomobil devi Hyundai, kendinden zincirli kış lastiğini tanıttı. Basit ama etkileyici bir elektronik sisteme ev sahipliği yapan lastik, bir tuş yardımı ile zincirin devreye girmesini sağlıyor.

Kış lastikleri, Türkiye gibi ülkelerde hayati önem arz ediyor. Hatta daha geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ticari otomobiller için zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığından da bahsettik. Ancak en iyi kış lastiğini de kullansanız zincir, bazı durumlarda tek çözüm olabiliyor.

Şimdiyse Güney Koreli otomobil devi Hyundai'dan bununla ilgili yeni bir hamle geldi. Henüz konsept aşamada olan bir lastik teknolojisi geliştiren şirket, zinciri lastiğin kendisine entegre etti. Basit bir elektronik aksamla donatılan lastik, tek bir tuşa basıldığı zaman kar zincirini aktif hâle getiriyor.

Hyundai'ın yeni nesil kış lastiği böyle görünüyor

Hyundai tarafından geliştirilen kış lastiğinin 6 noktasında, demir parçalara ev sahipliği yapan oyuklar bulunuyor. Bu demir parçalar, normal kış koşullarında lastiğin içine doğru giriyor. Şöfor, aracın içinden bastığı bir buton ile demir parçaların dışa doğru çıkmasını sağlıyor. Dışarıya çıkan demir parçalar, zincir görevi görmeye başlıyor ve lastiklerin çekiş gücünün artmasını sağlıyor.

Hyundai'ın konsept aşamasındaki kış lastiği bir gün gerçek olacak mı bilmiyoruz. Ancak bu teknolojiye sahip bir lastiğin tüm sürücüler tarafından benimseneceği aşikâr. Neticede kimse, buz gibi bir havada aracından inmek ve zincir takmak istemeyecektir. Aracın sıcacık kabininde bulunan bir butonla zinciri aktif hâle getirme fikri bile bir çok sürücüyü daha şimdiden heveslendirecektir gibi görünüyor.

Hyundai'ın kendinden zincirli kış lastiği için hazırladığı video: