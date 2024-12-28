Milyonlarca hayrana sahip olan Dodge Charger ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Stellantis, bu otomobilin gelecek yıl Avrupa ile Orta Doğu pazarına geleceğini duyurdu. Peki söz konusu ülkeler arasında Türkiye var mı?

Otomobil sektörünün dev isimlerinden Stellantis, Dodge markası ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, milyonlarca hayranı olan Charger modelinin Avrupa ile Orta Doğu pazarında da satışa sunulacağı duyuruldu. Peki bu ne zaman gerçekleşecek? Dodge Charger, buralara ne zaman gelecek?

Stellantis tarafından yapılan açıklamaya göre Dodge Charger, 2025'in ikinci yarısında hem Avrupa hem de Orta Doğu pazarında satışa sunulacak. Ancak Türkiye'nin bu ülkeler arasında yer alıp almayacağına ilişkin bir şey söylenmedi. Yani heveslenmek için henüz erken diyebiliriz.

Peki hangi versiyonlar satılacak?

Carscoops'a konuşan yetkililere göre Charger'ın hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonları Avrupa ile Orta Doğu pazarında satışa sunulacak. Hem iki kapılı hem de dört kapılı varyantlar, belirli pazarlarla tüketicilerle buluşacak. Ancak tüm varyantlar, otomatik şanzıman ile gelecekler. Bu da manuel vites seven otomobil tutkunlarını biraz üzebilir.

Tüm bunlar kulağa hoş geliyor olsa da Stellantis cephesinde ciddi maddi sorunlar yaşandığı gerçeğini unutmamak lazım. Hatta şirket, bundan birkaç ay önce "hayatta kalma moduna" girdiğini açıkladı. Şirketin CEO'su Carlos Tavares ise daha bu ayın başında istifa etti. Hâl böyle olunca bu planların gelecek yıl içerisinde değişebileceği ihtimalini göz önünde bulundurmak gerek.